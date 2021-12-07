https://ria.ru/20211207/google-1762520974.html

Суд оштрафовал Google на пять миллионов рублей

Суд оштрафовал Google на пять миллионов рублей - РИА Новости, 07.12.2021

Суд оштрафовал Google на пять миллионов рублей

Мировой суд Таганского района Москвы во вторник оштрафовал еще на 5 миллионов рублей компанию Google за неудаление ссылок, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:44

2021-12-07T11:44

2021-12-07T11:50

происшествия

москва

google

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы во вторник оштрафовал еще на 5 миллионов рублей компанию Google за неудаление ссылок, сообщила РИА Новости пресс-секретарь районного суда Зульфия Гуринчук."Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 5 миллионов рублей",- сказала собеседница агентства.Позже сегодня суд рассмотрит еще три протокола в отношении этой же компании – один по 4-й части указанной статьи и два по 2-й части. Все они касаются неудаления запрещенного контента или ссылок на него.Таким образом, общая сумма штрафов Google выросла до 49 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.

https://ria.ru/20211203/google-1762038236.html

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происшествия, москва, google