https://ria.ru/20211207/geroizm-1762648213.html
Собянин заявил, что погибший охранник при стрельбе в МФЦ проявил героизм
Собянин заявил, что погибший охранник при стрельбе в МФЦ проявил героизм - РИА Новости, 07.12.2021
Собянин заявил, что погибший охранник при стрельбе в МФЦ проявил героизм
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал героями погибшего при стрельбе в МФЦ сотрудника охраны и полицейского, который в одиночку задержал нападавшего. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T20:49
2021-12-07T20:49
2021-12-07T20:49
происшествия
москва
сергей собянин
ирина волк
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал героями погибшего при стрельбе в МФЦ сотрудника охраны и полицейского, который в одиночку задержал нападавшего.Согласно данным мэрии, при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям."Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски - в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев - один, без оружия, задержал преступника. Настоящие герои", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".Он также сообщил, что погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев."Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть", - написал мэр.
https://ria.ru/20211207/mfts-1762628058.html
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происшествия, москва, сергей собянин, ирина волк, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
Собянин заявил, что погибший охранник при стрельбе в МФЦ проявил героизм
Мэр Москвы Собянин заявил, что погибший охранник при стрельбе в МФЦ проявил героизм