https://ria.ru/20211207/germaniya-1762551840.html

Германии нужно поддерживать отношения с Россией и Китаем, заявил Шредер

Германии нужно поддерживать отношения с Россией и Китаем, заявил Шредер - РИА Новости, 07.12.2021

Германии нужно поддерживать отношения с Россией и Китаем, заявил Шредер

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер считает, что новому правительству Германии нужно поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:37

2021-12-07T13:37

2021-12-07T13:37

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер считает, что новому правительству Германии нужно поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем."Рассматривая политику в отношении Китая, я бы посоветовал следующему правительству делать то, что делали все его предшественники, то есть поддерживать хорошие отношения с этой экономически и политически важной страной. То же самое относится к отношениям с Россией, Турцией и Саудовской Аравией", - сообщил Шредер в интервью порталу t-online.Экс-политик подчеркнул, что нельзя стремиться к политической изоляции этих государств. "Китай и Россия являются постоянными членами Совета безопасности ООН, их нельзя изолировать. Морализаторская внешняя политика ничего не даст", - отметил Шредер.Он считает, что Германии нужно ориентироваться на собственные ценности и продолжать вести критический диалог с этими странами.

https://ria.ru/20211203/kara-1762114702.html

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