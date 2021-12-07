https://ria.ru/20211207/germaniya-1762551840.html
Германии нужно поддерживать отношения с Россией и Китаем, заявил Шредер
Германии нужно поддерживать отношения с Россией и Китаем, заявил Шредер - РИА Новости, 07.12.2021
Германии нужно поддерживать отношения с Россией и Китаем, заявил Шредер
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер считает, что новому правительству Германии нужно поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:37
2021-12-07T13:37
2021-12-07T13:37
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер считает, что новому правительству Германии нужно поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем."Рассматривая политику в отношении Китая, я бы посоветовал следующему правительству делать то, что делали все его предшественники, то есть поддерживать хорошие отношения с этой экономически и политически важной страной. То же самое относится к отношениям с Россией, Турцией и Саудовской Аравией", - сообщил Шредер в интервью порталу t-online.Экс-политик подчеркнул, что нельзя стремиться к политической изоляции этих государств. "Китай и Россия являются постоянными членами Совета безопасности ООН, их нельзя изолировать. Морализаторская внешняя политика ничего не даст", - отметил Шредер.Он считает, что Германии нужно ориентироваться на собственные ценности и продолжать вести критический диалог с этими странами.
https://ria.ru/20211203/kara-1762114702.html
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в мире, китай, германия, герхард шредер, россия
Германии нужно поддерживать отношения с Россией и Китаем, заявил Шредер
Экс-канцлер Шредер посоветовал новому кабмину ФРГ поддерживать отношения с Россией и КНР