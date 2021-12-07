https://ria.ru/20211207/genitalii-1762535245.html

В центре Москвы мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке

В центре Москвы мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке - РИА Новости, 07.12.2021

В центре Москвы мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке

На Красной площади в Москве задержали полуобнаженного мужчину, пытавшегося прибить половые органы к брусчатке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:38

2021-12-07T12:38

2021-12-07T15:08

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На Красной площади в Москве задержали полуобнаженного мужчину, пытавшегося прибить половые органы к брусчатке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел накануне вечером. Затем его забрали работники скорой психиатрической помощи. "При себе у него нашли молоток и саморезы", — сказал собеседник агентства.На задержанного 1997 года рождения составили протокол за мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП). Ему грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.Похожий перформанс уже совершал акционист Петр Павленский. Художник известен благодаря скандальным акциям: он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывался колючей проволокой, прибивал гениталии к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ.

https://ria.ru/20211119/peterburg-1759849251.html

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия