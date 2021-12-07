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В центре Москвы мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке
В центре Москвы мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке - РИА Новости, 07.12.2021
В центре Москвы мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке
На Красной площади в Москве задержали полуобнаженного мужчину, пытавшегося прибить половые органы к брусчатке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:38
2021-12-07T12:38
2021-12-07T15:08
происшествия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На Красной площади в Москве задержали полуобнаженного мужчину, пытавшегося прибить половые органы к брусчатке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел накануне вечером. Затем его забрали работники скорой психиатрической помощи. "При себе у него нашли молоток и саморезы", — сказал собеседник агентства.На задержанного 1997 года рождения составили протокол за мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП). Ему грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.Похожий перформанс уже совершал акционист Петр Павленский. Художник известен благодаря скандальным акциям: он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывался колючей проволокой, прибивал гениталии к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:38 07.12.2021 (обновлено: 15:08 07.12.2021)
В центре Москвы мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке
На Красной площади в Москве задержали мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке