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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211207/gazifikatsiya-1762607681.html
Уровень газификации в Татарстане в 2023 году составит 99,8%
Уровень газификации в Татарстане в 2023 году составит 99,8% - РИА Новости, 07.12.2021
Уровень газификации в Татарстане в 2023 году составит 99,8%
Более 18 тысяч домовладений будут подключены к газоснабжению в Татарстане в рамках программы догазификации, уровень газификации к моменту завершения программы... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:10
2021-12-07T17:10
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
газпром
россия
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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Более 18 тысяч домовладений будут подключены к газоснабжению в Татарстане в рамках программы догазификации, уровень газификации к моменту завершения программы составит в республике 99,8%, сообщил генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Казань" Рустем Усманов."Программа будет действовать в 2021-2023 годах. За это время мы ожидаем подключения к сетям газораспределения более 18 тысяч домовладений… Уровень газификации мы рассчитываем получить к моменту завершения реализации этой программы – 99,8%. Это очень высокий показатель, один из самых высоких в России", - сказал Усманов на брифинге в правительстве Татарстана.По его словам, в рамках программы должно быть построено и введено в эксплуатацию более 1,2 тысячи километров газопроводов. За этот период планируется освоить порядка 4 миллиардов рублей инвестиций.В рамках федеральной программы догазификации предусмотрено доведение газопровода к границам земельных участков без привлечения средств граждан. Заявитель лишь обеспечивает строительство газовой сети внутри границ участка и установку внутридомового газового оборудования за счет собственных средств. Основным критерием догазификации без взимания платы является наличие зарегистрированного права на жилой дом. Садовые некоммерческие товарищества могут газифицироваться до границ общего пользования, если они расположены в пределах населенного пункта.На сегодняшний день, по информации Усманова, поступило более 6,5 тысячи заявок на догазификацию. До конца этого года планируется подключение 687 домовладений. В настоящее время заключено 923 договора.В настоящее время уровень газификации в Татарстане достигает 99,6%. С 2019 года в республике реализуется региональная программа газификации. В 2020 и 2021 годах построено 222 километра сетей с подведением сетевого газа к границам 4 тысяч земельных участков. В 2022 году планируется построить 161 километр газопроводов с доведением газа к границам 2,8 тысячи домовладений.
https://ria.ru/20211122/zavod-1760209080.html
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экономика, республика татарстан (татарстан), газпром, россия
17:10 07.12.2021
 
Уровень газификации в Татарстане в 2023 году составит 99,8%

Более 18 тысяч домовладений будут подключены к газоснабжению в Татарстане в 2023 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Более 18 тысяч домовладений будут подключены к газоснабжению в Татарстане в рамках программы догазификации, уровень газификации к моменту завершения программы составит в республике 99,8%, сообщил генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Казань" Рустем Усманов.
"Программа будет действовать в 2021-2023 годах. За это время мы ожидаем подключения к сетям газораспределения более 18 тысяч домовладений… Уровень газификации мы рассчитываем получить к моменту завершения реализации этой программы – 99,8%. Это очень высокий показатель, один из самых высоких в России", - сказал Усманов на брифинге в правительстве Татарстана.
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По его словам, в рамках программы должно быть построено и введено в эксплуатацию более 1,2 тысячи километров газопроводов. За этот период планируется освоить порядка 4 миллиардов рублей инвестиций.
В рамках федеральной программы догазификации предусмотрено доведение газопровода к границам земельных участков без привлечения средств граждан. Заявитель лишь обеспечивает строительство газовой сети внутри границ участка и установку внутридомового газового оборудования за счет собственных средств. Основным критерием догазификации без взимания платы является наличие зарегистрированного права на жилой дом. Садовые некоммерческие товарищества могут газифицироваться до границ общего пользования, если они расположены в пределах населенного пункта.
На сегодняшний день, по информации Усманова, поступило более 6,5 тысячи заявок на догазификацию. До конца этого года планируется подключение 687 домовладений. В настоящее время заключено 923 договора.
В настоящее время уровень газификации в Татарстане достигает 99,6%. С 2019 года в республике реализуется региональная программа газификации. В 2020 и 2021 годах построено 222 километра сетей с подведением сетевого газа к границам 4 тысяч земельных участков. В 2022 году планируется построить 161 километр газопроводов с доведением газа к границам 2,8 тысячи домовладений.
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