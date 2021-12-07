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Оператор ГТС Украины раскрыл объемы импортированного газа из ЕС в 2021 году
Оператор ГТС Украины раскрыл объемы импортированного газа из ЕС в 2021 году - РИА Новости, 07.12.2021
Оператор ГТС Украины раскрыл объемы импортированного газа из ЕС в 2021 году
Украина импортировала из стран Евросоюза около 2,6 миллиарда кубометров газа в текущем году, сообщила во вторник пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T22:26
2021-12-07T22:26
2021-12-07T23:26
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КИЕВ, 7 дек – РИА Новости. Украина импортировала из стран Евросоюза около 2,6 миллиарда кубометров газа в текущем году, сообщила во вторник пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины"."За 11 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,547 миллиарда кубометров газа, экспорт и реэкспорт составил 2,207 миллиарда кубометров. В ноябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 11,6 миллиона кубометров. В то же время экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы по сравнению с сентябрем вырос на 21 процент и составил 579 миллионов кубометров", — говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 92 процента (143 миллиона кубометров). В ноябре источником импорта газа стала Венгрия, из которой было поставлено 11,6 миллиона кубометров газа благодаря виртуальному реверсу.
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украина, венгрия, европа, евросоюз, цены на нефть, спг, оператор гтс украины
22:26 07.12.2021 (обновлено: 23:26 07.12.2021)
Оператор ГТС Украины раскрыл объемы импортированного газа из ЕС в 2021 году
Оператор ГТС сообщил, что Украина импортировала из ЕС около 2,6 миллиарда кубометров газа