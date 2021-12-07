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Новости Подмосковья
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Более 200 населенных пунктов газифицируют в МО до конца года
Более 200 населенных пунктов газифицируют в МО до конца года - РИА Новости, 07.12.2021
Более 200 населенных пунктов газифицируют в МО до конца года
До конца 2021 года федеральная программа "Социальная газификация" затронет еще 213 населенных пунктов Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T19:55
2021-12-07T19:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлгаз
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. До конца 2021 года федеральная программа "Социальная газификация" затронет еще 213 населенных пунктов Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".Из 1113 населенных пунктов, запланированных на 2021 год, топливо подключили уже в 900. В том, что план будет выполнен, сомнений нет, рассказал глава "Мособлгаза" Игорь Баранов.В некоторых округах, где запрос жителей на газификацию был максимальным, создали особые условия для ускорения работы по программе."Я напомню, что в начале нашего пути семь городских округов попали в так называемую красную зону. Это зона, где наибольшее количество жителей попадали под критерии президентского проекта. И именно для этих округов сделали особые условия", – сообщил Баранов.Например, в Истре сформировали дополнительный стационарный офис, куда могут обращаться жители по вопросам газификации. Там же можно решить вопросы, связанные с получением льгот и регистрацией домов.
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московская область (подмосковье), мособлгаз
19:55 07.12.2021
 

Более 200 населенных пунктов газифицируют в МО до конца года

© РИА Новости / Павел ЛисицынГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. До конца 2021 года федеральная программа "Социальная газификация" затронет еще 213 населенных пунктов Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
Из 1113 населенных пунктов, запланированных на 2021 год, топливо подключили уже в 900. В том, что план будет выполнен, сомнений нет, рассказал глава "Мособлгаза" Игорь Баранов.
"Нам осталось, по сути, 213. Учитывая темп, который мы набрали, а это около 50 населенных пунктов еженедельно, сомнений в том, что задача этого года будет выполнена, у нас никаких нет", – сказал он.
В некоторых округах, где запрос жителей на газификацию был максимальным, создали особые условия для ускорения работы по программе.
"Я напомню, что в начале нашего пути семь городских округов попали в так называемую красную зону. Это зона, где наибольшее количество жителей попадали под критерии президентского проекта. И именно для этих округов сделали особые условия", – сообщил Баранов.
Например, в Истре сформировали дополнительный стационарный офис, куда могут обращаться жители по вопросам газификации. Там же можно решить вопросы, связанные с получением льгот и регистрацией домов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлгаз
 
 
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