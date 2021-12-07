https://ria.ru/20211207/fudkort-1762505759.html
В Липецкой области могут возобновить работу фудкорты
В Липецкой области могут возобновить работу фудкорты - РИА Новости, 07.12.2021
В Липецкой области могут возобновить работу фудкорты
Подписано постановление о возобновлении работы фудкортов, при соблюдении определенных условий, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:27
2021-12-07T10:27
2021-12-07T10:27
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Подписано постановление о возобновлении работы фудкортов, при соблюдении определенных условий, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, фудкорты в торговых и развлекательных центрах Липецкой области могут возобновить свою работу при условии, что все сотрудники данных организаций, задействованные в работе, завершили вакцинацию от COVID-19 препаратами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, либо переболели коронавирусной инфекцией и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев, а также вакцинированы от гриппа в предэпидемический период сезона 2021-2022 годов.Артамонов отметил, что при соблюдении требований по стопроцентной вакцинации сотрудников возобновить работу в ночное время могут кафе и рестораны. Постановление вступит в силу с момента его публикации на портале правовой информации."Мы решили немного ослабить ограничения исходя из того, что медики фиксируют снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Тем не менее, необходимо жестко соблюдать все меры профилактики, потому что от этого зависит здоровье нашего населения", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, коронавирус в россии
ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости
. Подписано постановление о возобновлении работы фудкортов, при соблюдении определенных условий, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, фудкорты в торговых и развлекательных центрах Липецкой области могут возобновить свою работу при условии, что все сотрудники данных организаций, задействованные в работе, завершили вакцинацию от COVID-19 препаратами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, либо переболели коронавирусной инфекцией и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев, а также вакцинированы от гриппа в предэпидемический период сезона 2021-2022 годов.
Артамонов отметил, что при соблюдении требований по стопроцентной вакцинации сотрудников возобновить работу в ночное время могут кафе и рестораны. Постановление вступит в силу с момента его публикации на портале правовой информации.
"Мы решили немного ослабить ограничения исходя из того, что медики фиксируют снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Тем не менее, необходимо жестко соблюдать все меры профилактики, потому что от этого зависит здоровье нашего населения", – сказал Артамонов.