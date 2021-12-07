https://ria.ru/20211207/fudkort-1762505759.html

В Липецкой области могут возобновить работу фудкорты

В Липецкой области могут возобновить работу фудкорты - РИА Новости, 07.12.2021

В Липецкой области могут возобновить работу фудкорты

Подписано постановление о возобновлении работы фудкортов, при соблюдении определенных условий, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:27

2021-12-07T10:27

2021-12-07T10:27

липецкая область

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Подписано постановление о возобновлении работы фудкортов, при соблюдении определенных условий, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, фудкорты в торговых и развлекательных центрах Липецкой области могут возобновить свою работу при условии, что все сотрудники данных организаций, задействованные в работе, завершили вакцинацию от COVID-19 препаратами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, либо переболели коронавирусной инфекцией и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев, а также вакцинированы от гриппа в предэпидемический период сезона 2021-2022 годов.Артамонов отметил, что при соблюдении требований по стопроцентной вакцинации сотрудников возобновить работу в ночное время могут кафе и рестораны. Постановление вступит в силу с момента его публикации на портале правовой информации."Мы решили немного ослабить ограничения исходя из того, что медики фиксируют снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Тем не менее, необходимо жестко соблюдать все меры профилактики, потому что от этого зависит здоровье нашего населения", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211206/koyki-1762427838.html

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игорь артамонов, коронавирус в россии