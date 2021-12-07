https://ria.ru/20211207/fotokhost-1762586569.html

"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых

"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 07.12.2021

"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых

Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста Конгресса молодых ученых, который пройдет 8-10 декабря в сочинском образовательном центе... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:58

2021-12-07T15:58

2021-12-07T15:58

общество

риа новости

"фонд "росконгресс"

фонд "росконгресс"

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миа "россия сегодня"

ано "национальные приоритеты"

россия

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МОСКВА, 07 дек – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста Конгресса молодых ученых, который пройдет 8-10 декабря в сочинском образовательном центе "Сириус". Этот форум станет одним из самых заметных событий объявленного по инициативе президента Владимира Путина Года науки и технологий в России, финалом большой кампании в поддержку отечественной науки и образования.Фотожурналисты медиагруппы аккредитованы на всех площадках и мероприятиях конгресса. Их снимки будут публиковаться в тематическом разделе на сайте visualrian.ru. В дни работы конгресса представители СМИ получат доступ к разделу и права на свободное скачивание фотографий.На конгрессе будут подведены основные результаты Года науки и технологий в России. В рамках деловой программы форума пройдут круглые столы, сессии и обсуждения в других форматах по различным тематикам научно-исследовательской деятельности. Участники конгресса получат возможность презентовать свои инициативы в области науки и технологий, а также рассказать о современных научных достижениях и разработках.Организаторами конгресса выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.Оператором Года науки и технологий в России выступила АНО "Национальные приоритеты"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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