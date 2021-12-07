"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых / Перейти в фотобанкВо время подготовки к Конгрессу молодых ученых на федеральной территории "Сириус" в Сочи
МОСКВА, 07 дек – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста Конгресса молодых ученых, который пройдет 8-10 декабря в сочинском образовательном центе "Сириус". Этот форум станет одним из самых заметных событий объявленного по инициативе президента Владимира Путина Года науки и технологий в России, финалом большой кампании в поддержку отечественной науки и образования.
Фотожурналисты медиагруппы аккредитованы на всех площадках и мероприятиях конгресса. Их снимки будут публиковаться в тематическом разделе на сайте visualrian.ru. В дни работы конгресса представители СМИ получат доступ к разделу и права на свободное скачивание фотографий.
На конгрессе будут подведены основные результаты Года науки и технологий в России. В рамках деловой программы форума пройдут круглые столы, сессии и обсуждения в других форматах по различным тематикам научно-исследовательской деятельности. Участники конгресса получат возможность презентовать свои инициативы в области науки и технологий, а также рассказать о современных научных достижениях и разработках.
Организаторами конгресса выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.
Оператором Года науки и технологий в России выступила АНО "Национальные приоритеты".
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