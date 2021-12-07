Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/fotokhost-1762586569.html
"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых
"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 07.12.2021
"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых
Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста Конгресса молодых ученых, который пройдет 8-10 декабря в сочинском образовательном центе... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:58
2021-12-07T15:58
общество
риа новости
"фонд "росконгресс"
фонд "росконгресс"
образовательный центр "сириус"
миа "россия сегодня"
ано "национальные приоритеты"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762582141_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_d5e41f7ad461afcdd851cbe4d1d6e0c6.jpg
МОСКВА, 07 дек – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста Конгресса молодых ученых, который пройдет 8-10 декабря в сочинском образовательном центе "Сириус". Этот форум станет одним из самых заметных событий объявленного по инициативе президента Владимира Путина Года науки и технологий в России, финалом большой кампании в поддержку отечественной науки и образования.Фотожурналисты медиагруппы аккредитованы на всех площадках и мероприятиях конгресса. Их снимки будут публиковаться в тематическом разделе на сайте visualrian.ru. В дни работы конгресса представители СМИ получат доступ к разделу и права на свободное скачивание фотографий.На конгрессе будут подведены основные результаты Года науки и технологий в России. В рамках деловой программы форума пройдут круглые столы, сессии и обсуждения в других форматах по различным тематикам научно-исследовательской деятельности. Участники конгресса получат возможность презентовать свои инициативы в области науки и технологий, а также рассказать о современных научных достижениях и разработках.Организаторами конгресса выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.Оператором Года науки и технологий в России выступила АНО "Национальные приоритеты"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20211123/komanda-1760364425.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762582141_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9055ea267b4292f0a125aeb3ff09d510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, риа новости, "фонд "росконгресс", фонд "росконгресс", образовательный центр "сириус", миа "россия сегодня", ано "национальные приоритеты", россия
15:58 07.12.2021
 

"Россия сегодня" стала фотохостом Конгресса молодых ученых

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых / Перейти в фотобанкВо время подготовки к Конгрессу молодых ученых на федеральной территории "Сириус" в Сочи
Во время подготовки к Конгрессу молодых ученых на федеральной территории Сириус в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 07 дек – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" получила статус официального фотохоста Конгресса молодых ученых, который пройдет 8-10 декабря в сочинском образовательном центе "Сириус". Этот форум станет одним из самых заметных событий объявленного по инициативе президента Владимира Путина Года науки и технологий в России, финалом большой кампании в поддержку отечественной науки и образования.
Фотожурналисты медиагруппы аккредитованы на всех площадках и мероприятиях конгресса. Их снимки будут публиковаться в тематическом разделе на сайте visualrian.ru. В дни работы конгресса представители СМИ получат доступ к разделу и права на свободное скачивание фотографий.
На конгрессе будут подведены основные результаты Года науки и технологий в России. В рамках деловой программы форума пройдут круглые столы, сессии и обсуждения в других форматах по различным тематикам научно-исследовательской деятельности. Участники конгресса получат возможность презентовать свои инициативы в области науки и технологий, а также рассказать о современных научных достижениях и разработках.
Организаторами конгресса выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.
Оператором Года науки и технологий в России выступила АНО "Национальные приоритеты".
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Медиагруппа Россия сегодня завоевала две награды конкурса от AKMP
23 ноября, 23:37
Сотрудники пресс-центра "России сегодня" стали лучшей event-командой
 
ОбществоРИА Новости"Фонд "Росконгресс"Фонд "Росконгресс"Образовательный центр "Сириус"МИА "Россия сегодня"АНО "Национальные приоритеты"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
01:18Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
01:16Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале года
01:11Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине
Лента новостейМолния
Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и БайденСалливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале годаЛидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине