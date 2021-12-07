https://ria.ru/20211207/filarmoniya-1764970427.html

Тольяттинская филармония в 2022 году получит статус государственной

Тольяттинская филармония в 2022 году получит статус государственной - РИА Новости, 22.12.2021

Тольяттинская филармония в 2022 году получит статус государственной

Тольяттинская филармония в 2022 году сменит статус с муниципальной на государственную, сообщил во время визита на один из концертов губернатор Самарской области РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-07T18:33

2021-12-07T18:33

2021-12-22T18:47

самарская область

дмитрий азаров

владимир спиваков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764973245_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_c99d82e1f50240cadade5cf79609bd8a.jpg

САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Тольяттинская филармония в 2022 году сменит статус с муниципальной на государственную, сообщил во время визита на один из концертов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Тольяттинская филармония на протяжении многих лет радует нас своим творчеством высокого уровня. Поэтому было принято решение, чтобы она получила статус государственного учреждения. Все творческие коллективы филармонии подняли планку музыкального искусства в городе очень высоко. Уверен, что региональный статус откроет и новые возможности, чтобы раскрывать свой талант и делать искусство доступным для всех жителей области", — привели слова Азарова в министерстве культуры Самарской области.Тольяттинская филармония было создана в мае 1992 года. Первым филармоническим коллективом стал симфонический оркестр, который был организован и развивался при поддержке народного артиста СССР Владимира Спивакова и бывшего президента "Автоваза" Владимира Каданникова. Позднее были сформированы джазовый оркестр и русский оркестр. Сегодня штатная численность учреждения — 171 человек.До введения ограничений в связи с пандемией коронавируса филармония ежегодно проводила более 200 мероприятий как в своем зале, так и на различных площадках города и области, в том числе благотворительные концерты для горожан. Концерты посещали около 100 тысяч человек.Филармония также проводит ежегодный международный фестиваль искусств "Классика OPEN FEST", включенный в федеральную программу "Культура России". Благодаря национальному проекту "Культура", в филармонии открыт виртуальный концертный зал и камерный зал на 120 мест.

https://ria.ru/20211203/soglashenie-1764937712.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, дмитрий азаров, владимир спиваков