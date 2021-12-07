18:33 07.12.2021 (обновлено: 18:47 22.12.2021)
Тольяттинская филармония в 2022 году получит статус государственной
САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Тольяттинская филармония в 2022 году сменит статус с муниципальной на государственную, сообщил во время визита на один из концертов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Тольяттинская филармония на протяжении многих лет радует нас своим творчеством высокого уровня. Поэтому было принято решение, чтобы она получила статус государственного учреждения. Все творческие коллективы филармонии подняли планку музыкального искусства в городе очень высоко. Уверен, что региональный статус откроет и новые возможности, чтобы раскрывать свой талант и делать искусство доступным для всех жителей области", — привели слова Азарова в министерстве культуры Самарской области.
Тольяттинская филармония было создана в мае 1992 года. Первым филармоническим коллективом стал симфонический оркестр, который был организован и развивался при поддержке народного артиста СССР Владимира Спивакова и бывшего президента "Автоваза" Владимира Каданникова. Позднее были сформированы джазовый оркестр и русский оркестр. Сегодня штатная численность учреждения — 171 человек.
До введения ограничений в связи с пандемией коронавируса филармония ежегодно проводила более 200 мероприятий как в своем зале, так и на различных площадках города и области, в том числе благотворительные концерты для горожан. Концерты посещали около 100 тысяч человек.
Филармония также проводит ежегодный международный фестиваль искусств "Классика OPEN FEST", включенный в федеральную программу "Культура России". Благодаря национальному проекту "Культура", в филармонии открыт виртуальный концертный зал и камерный зал на 120 мест.