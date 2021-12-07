Захарова прокомментировала сообщения СМИ об эвакуации американцев с Украины
Захарова назвала вбросом информацию CNN об эвакуации США граждан c Украины из-за России
© РИА Новости / РИА Новости/пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом информацию телеканала CNN об эвакуации США своих граждан из Украины на фоне сообщений о якобы возможном "вторжении" РФ в страну.
Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на фоне сообщений о якобы возможном "вторжении" России в страну.
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"Страсти по Украине" набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о "российской агрессии" до уровня припадка. Только что Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме. А скорее, выброс фейкового мусора: "власти США изучают возможность эвакуации из Украины американских граждан на фоне сообщений о якобы потенциальном "российском вторжении", сообщает CNN со ссылкой на источники". Знаем мы эти "источники CNN", - написала она в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.