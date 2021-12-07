https://ria.ru/20211207/evakuatsiya-1762623241.html
США изучают возможность эвакуации американцев с Украины, сообщили СМИ
США изучают возможность эвакуации американцев с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2021
США изучают возможность эвакуации американцев с Украины, сообщили СМИ
Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на фоне сообщений о якобы возможном "вторжении" России в страну, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:05
2021-12-07T18:05
2021-12-07T18:12
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на фоне сообщений о якобы возможном "вторжении" России в страну, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине."Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан из Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности", - сообщает телеканал.По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации "второстепенных госслужащих" до более масштабного вывоза американских граждан. Окончательное решение будет принимать госдеп.По данным источников, такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211206/neizbezhnost-1762475312.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, россия
18:05 07.12.2021 (обновлено: 18:12 07.12.2021)
США изучают возможность эвакуации американцев с Украины, сообщили СМИ
CNN: США изучают способы эвакуации американцев с Украины из-за слухов о "вторжении" России