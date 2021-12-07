https://ria.ru/20211207/evakuatsiya-1762623241.html

США изучают возможность эвакуации американцев с Украины, сообщили СМИ

США изучают возможность эвакуации американцев с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2021

США изучают возможность эвакуации американцев с Украины, сообщили СМИ

Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на фоне сообщений о якобы возможном "вторжении" России в страну, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:05

2021-12-07T18:05

2021-12-07T18:12

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на фоне сообщений о якобы возможном "вторжении" России в страну, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине."Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан из Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности", - сообщает телеканал.По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации "второстепенных госслужащих" до более масштабного вывоза американских граждан. Окончательное решение будет принимать госдеп.По данным источников, такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211206/neizbezhnost-1762475312.html

https://ria.ru/20211207/donbass-1762413025.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, россия