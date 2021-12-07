https://ria.ru/20211207/evakuatsiya-1762486553.html
Эвакуировали первого члена экипажа сухогруза, севшего на мель у Сахалина
Эвакуировали первого члена экипажа сухогруза, севшего на мель у Сахалина - РИА Новости, 07.12.2021
Эвакуировали первого члена экипажа сухогруза, севшего на мель у Сахалина
Первый член экипажа сухогруза, который сел на мель в акватории Холмского района, эвакуирован на берег, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Сахалинской... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T06:01
2021-12-07T06:01
2021-12-07T06:04
происшествия
холмский район
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый член экипажа сухогруза, который сел на мель в акватории Холмского района, эвакуирован на берег, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.Накануне МЧС и власти Сахалина сообщали, что сухогруз сел на мель в Холмске. На борту судна Xing Yuan находится экипаж из 12 граждан КНР и 103 тонны топлива. По данным морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, сухогруз повреждений не получил."В 13.12 (5.12 мск) первый член экипажа с судна Xing Yuan доставлен на берег", - говорится в сообщении.Как сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, помощь в эвакуации запросил капитан сухогруза."Как только моряки окажутся на берегу, специалисты Роспотребнадзора проверят их на наличие коронавирусной инфекции, а пограничники проведут положенные законодательством процедуры оформления. Как только улучшатся погодные условия, водолазам предстоит подробно обследовать корпус судна и промерить глубины, чтобы принять решение о способе снятия сухогруза с мели. На данный момент утечек не зафиксировано, пробоин в корпусе нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211206/sakhalin-1762334887.html
холмский район
южно-сахалинск
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происшествия, холмский район, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:01 07.12.2021 (обновлено: 06:04 07.12.2021)
Эвакуировали первого члена экипажа сухогруза, севшего на мель у Сахалина
Первого члена экипажа сухогруза, севшего на мель у Сахалина, эвакуировали на берег