https://ria.ru/20211207/ermitazh-1762560545.html

В день рождения Эрмитаж открыл новые выставки и сделал бесплатный вход

В день рождения Эрмитаж открыл новые выставки и сделал бесплатный вход - РИА Новости, 07.12.2021

В день рождения Эрмитаж открыл новые выставки и сделал бесплатный вход

Государственный Эрмитаж в свой 256-ой день рождения открыл несколько новых выставок и сделал бесплатный вход для посетителей. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:20

2021-12-07T14:20

2021-12-07T16:45

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж в свой 256-ой день рождения открыл несколько новых выставок и сделал бесплатный вход для посетителей.Эрмитаж ежегодно празднует дату своего основания - 7 декабря. Этот день выбран в честь именин императрицы Екатерины Великой, которая в 1764 году приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К празднику музей всегда готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа"."Седьмого декабря Эрмитаж делает традиционный подарок – вход в музей для всех категорий индивидуальных посетителей по бесплатным билетам. Билеты необходимо оформить на сайте", - сообщает музей.Также во вторник в Эрмитаже открылась выставка "Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения". В музее напомнили, что в 1971 году в Николаевском зале Зимнего дворца прошла выставка, приуроченная к 500-летнему юбилею со дня рождения художника, на которой было представлено собрание гравюр Дюрера из коллекции музея. Спустя 50 лет в этом зале снова откроется масштабная юбилейная выставка Дюрера, основой которой стали резцовые гравюры и ксилографии, демонстрирующие непревзойденное мастерство художника. Музыканты musicAeterna создали "саундтрек" к выставке. Теодор Курентзис, композиторы-резиденты Дома Радио Алексей Ретинский и Андреас Мустукис, дирижер и главный хормейстер musicAeterna Федор Леднев и Виталий Полонский предложили зрителям подборку произведений, которые, по их мнению, позволят погрузиться в контекст выставки и взглянуть на работы Дюрера через особую – музыкальную оптику. В среду состоится открытие выставки "Библия Гутенберга. Книги Нового времени". Центральным экспонатом станет Библия Гутенберга из собрания Российской государственной библиотеки – первая крупноформатная печатная книга. С этого издания начинается история книгопечатания – изобретения Иоганна Гутенберга. Кроме Библии на экспозиции будет представлено более ста ранних печатных книг и рукописей из фондов Эрмитажа и Российской государственной библиотеки.В четверг откроется постоянная экспозиция искусства Ирана. Эрмитажное собрание памятников иранского искусства VIII – начала ХХ веков является одним из богатейших музейных собраний мира. На выставке будут представлены изделия из бронзы (или латуни) и меди, охватывающие этапы развития искусства Ирана от VIII до начала ХХ веков. Коллекция керамики включает люстровые изразцы, изготовленные в 1360–1370-х годах; тарелки, чаши и кувшины второй половины XV – конца XIX веков. С персидской живописью познакомят иранские миниатюры, станковая живопись и изделия из лака XV – начала ХХ веков. Знаменитые персидские ковры и ткани представлены образцами XVII–XIX столетий.В субботу в Главном штабе откроется выставка "Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art". Экспозиция рассказывает об истории фэшн-фотографии второй половины XX–XXI веков и познакомит с основными мотивами современной модной репрезентации на примере работ из коллекции Фонда Still Art.Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.

https://ria.ru/20211125/ermitazh-1760733841.html

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российская государственная библиотека, музеи, выставки, государственный эрмитаж, новости культуры