https://ria.ru/20211207/ekonomika-1762607066.html
Путин заявил о необходимости ускорить рост экономики
Путин заявил о необходимости ускорить рост экономики - РИА Новости, 07.12.2021
Путин заявил о необходимости ускорить рост экономики
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения потенциальных темпов роста экономики страны, попросил кабмин проанализировать сдерживающие его... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:08
2021-12-07T17:08
2021-12-07T17:29
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения потенциальных темпов роста экономики страны, попросил кабмин проанализировать сдерживающие его рост факторы и представить дополнительные меры.Он напомнил, что уверенный и долгосрочный рост экономики РФ является стратегической задачей властей."Как говорят ваши коллеги и эксперты, необходимо повысить потенциальные темпы роста. Прошу правительство проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов", - сказал Путин.Он подчеркнул, что необходимо закрепить высокие темпы экономического роста на предстоящие годы.
https://ria.ru/20211207/tseny-1762612370.html
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экономика, владимир путин
17:08 07.12.2021 (обновлено: 17:29 07.12.2021)
Путин заявил о необходимости ускорить рост экономики
Президент Путин заявил о необходимости ускорить рост экономики
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил о необходимости повышения потенциальных темпов роста экономики страны, попросил кабмин проанализировать сдерживающие его рост факторы и представить дополнительные меры.
Он напомнил, что уверенный и долгосрочный рост экономики РФ является стратегической задачей властей.
"Как говорят ваши коллеги и эксперты, необходимо повысить потенциальные темпы роста. Прошу правительство проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что необходимо закрепить высокие темпы экономического роста на предстоящие годы.