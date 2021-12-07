https://ria.ru/20211207/ekonomika-1762607066.html

Путин заявил о необходимости ускорить рост экономики

Путин заявил о необходимости ускорить рост экономики - РИА Новости, 07.12.2021

Путин заявил о необходимости ускорить рост экономики

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения потенциальных темпов роста экономики страны, попросил кабмин проанализировать сдерживающие его... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:08

2021-12-07T17:08

2021-12-07T17:29

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения потенциальных темпов роста экономики страны, попросил кабмин проанализировать сдерживающие его рост факторы и представить дополнительные меры.Он напомнил, что уверенный и долгосрочный рост экономики РФ является стратегической задачей властей."Как говорят ваши коллеги и эксперты, необходимо повысить потенциальные темпы роста. Прошу правительство проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов", - сказал Путин.Он подчеркнул, что необходимо закрепить высокие темпы экономического роста на предстоящие годы.

https://ria.ru/20211207/tseny-1762612370.html

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экономика, владимир путин