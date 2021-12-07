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На Бережковской набережной в Москве автомобиль упал в реку

На Бережковской набережной в Москве автомобиль упал в реку - РИА Новости, 07.12.2021

На Бережковской набережной в Москве автомобиль упал в реку

Автомобиль пробил заграждение и съехал в Москву-реку на Бережковской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:33

2021-12-07T10:33

2021-12-07T11:50

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Автомобиль пробил заграждение и съехал в Москву-реку на Бережковской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Бережковской набережной в районе дома 24 в результате ДТП автомобиль пробил заграждение и съехал в Москву-реку", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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происшествия, москва, авто