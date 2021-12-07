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На Бережковской набережной в Москве автомобиль упал в реку
На Бережковской набережной в Москве автомобиль упал в реку - РИА Новости, 07.12.2021
На Бережковской набережной в Москве автомобиль упал в реку
Автомобиль пробил заграждение и съехал в Москву-реку на Бережковской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:33
2021-12-07T10:33
2021-12-07T11:50
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Автомобиль пробил заграждение и съехал в Москву-реку на Бережковской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Бережковской набережной в районе дома 24 в результате ДТП автомобиль пробил заграждение и съехал в Москву-реку", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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РИА Новости
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происшествия, москва, авто
10:33 07.12.2021 (обновлено: 11:50 07.12.2021)
На Бережковской набережной в Москве автомобиль упал в реку
На Бережковской набережной автомобиль пробил ограждение и съехал в Москву-реку