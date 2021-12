https://ria.ru/20211207/drake-1762510074.html

Рэпер Дрейк без объяснений отказался от своих двух номинаций на "Грэмми"

Рэпер Дрейк без объяснений отказался от своих двух номинаций на "Грэмми"

2021-12-07

2021-12-07T11:49

2021-12-07T18:05

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дрейк попросил американскую Национальную академию искусства и науки звукозаписи исключить его из числа номинантов на "Грэмми" 2022 года. Об этом сообщает Variety.Источник рассказал СМИ, что решение было принято рэпером и его руководством самостоятельно, без давления с какой-либо стороны. Академия просьбу музыканта удовлетворила.Почему популярный исполнитель оказался от номинаций , пока не известно, сам он никаких заявлений еще не сделал.Дрейк был представлен в двух категориях — лучшие рэп-альбом ( за диск "Certified Lover Boy") и рэп-исполнение (за трек "Way 2 Sexy"). Музыкант несколько раз критиковал премию. Год назад после того, как выяснилось, что The Weeknd не получил ни одной номинации, Дрейк призвал заменить "Грэмми" на что-то новое, что можно было бы передать будущим поколениям. Высказался он в адрес "Грэмми" и во время своей благодарственной речи на церемонии вручения премии, когда получал статуэтку в 2019 году за трек “God’s Plan”. Организаторы вечера отключили его микрофон после того, как он заявил, что награды не имеют ценности.В 2018 Дрейк отказался подавать на рассмотрение свой альбом "More life", так как был разочарован в том, что ранее его сингл "Hotline bling" победил на "Грэмми" в категории "Лучшая рэп-песня", но рэп в этом треке музыкант не читал. У Дрейка уже есть четыре статуэтки. Всего на "Грэмми" он номинировался 47 раз. Имена претендентов на престижную премию были объявлены в конце ноября. Рекордсменом по числу номинаций в этом году стал американский музыкант Джон Батист. 64-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе.

