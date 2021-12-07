https://ria.ru/20211207/dorogi-1762516931.html

На строительство и ремонт автодорог выделили более трех миллиардов рублей

На строительство и ремонт автодорог выделили более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 07.12.2021

На строительство и ремонт автодорог выделили более трех миллиардов рублей

Правительство России выделило более 3,1 миллиарда рублей на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:23

2021-12-07T11:23

2021-12-07T11:23

общество

забайкальский край

оренбургская область

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 3,1 миллиарда рублей на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог, сообщает пресс-служба кабмина."Более 3,1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на строительство и ремонт автомобильных дорог. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Так, свыше 1,8 миллиарда рублей получит Татарстан, где средства пойдут на строительство первого этапа Вознесенского тракта в Казани, который обеспечит выезд из города через промышленную зону на федеральную трассу М-7 "Волга", а его протяженность составит 12 километров. Выделенное финансирование позволит построить в этом году участок дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы, уточняется в сообщении.Остальные средства – более 1,2 миллиарда рублей – направят в Оренбургскую область, где с их помощью отремонтируют дороги и объекты улично-дорожной сети в населенных пунктах. Уточняется, что общая протяженность обновленного дорожного полотна составит 58,6 километра."Этим же распоряжением на ремонт и строительство автомобильных дорог в регионах перераспределено более 5,2 миллиарда рублей. Деньги направят в 23 субъекта. В их числе – Забайкальский край, Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211207/gololed-1762477105.html

https://ria.ru/20211122/khuliganstvo-1760209497.html

забайкальский край

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общество, забайкальский край, оренбургская область, правительство рф, михаил мишустин, россия