Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/donbass-1762413025.html
"Задумали немыслимое". К чему готовят украинскую армию
"Задумали немыслимое". К чему готовят украинскую армию - РИА Новости, 07.12.2021
"Задумали немыслимое". К чему готовят украинскую армию
Агрессивные заявления, переброска войск, пограничные инциденты и призывы к НАТО о помощи — военная истерия на Украине с каждым днем все сильнее. В Киеве... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:00
2021-12-07T07:56
безопасность
виктор водолацкий
киев
одесса
владимир зеленский
госдума рф
министерство обороны сша
ми-8
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603942728_0:90:1883:1149_1920x0_80_0_0_c886b0c30452dbb3cb50d6d0bdb768bb.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Агрессивные заявления, переброска войск, пограничные инциденты и призывы к НАТО о помощи — военная истерия на Украине с каждым днем все сильнее. В Киеве непрерывно твердят о грядущем "российском вторжении" и даже называют сроки: конец января — начало февраля. Не отстают и страны Запада: СМИ формируют выгодную для них картину "зловещего Кремля". О том, как Россию превращают во врага, — в материале РИА Новости.Шантаж беженцамиНа прошлой неделе генсек НАТО Андерс фог Рассмусен высказался однозначно: Североатлантический альянс не станет сражаться, если на Украину нападут. Вряд ли это обрадовало Киев, мечтающий прикрыться западным военным зонтиком от мнимой угрозы российского вторжения. Однако пятая статья устава альянса, отвечающая за коллективную оборону, на внеблоковые государства не распространяется. В очередной раз получив отказ, украинские власти решили сменить тактику.Министр обороны Алексей Резников в интервью The Globe and Mail призвал Лондон, Оттаву и Вашингтон ввести воинские контингенты на Украину "в рамках двухсторонних платформ, без НАТО". И предложил разместить их в районах, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России". Это, например, Харьков, Мариуполь, Краматорск, Одесса и остров Змеиный. По его словам, там должны развеваться три флага: британский, американский и канадский, что, дескать, напугает русских и заставит их трижды подумать, прежде чем атаковать.Украинский флаг министр, что характерно, не упомянул. Вероятно, ВСУ надеются отсидеться в тылу, пока на передовой будут погибать союзники. Впрочем, ни США, ни Великобритания, ни Канада не горят желанием в открытую воевать с Россией — официальной реакции на предложение Резникова не последовало.Тогда Киев попытался закинуть удочку уже на континенте и принялся стращать Европу миллионами украинских беженцев, которые неминуемо заполонят ЕС в случае "агрессии Кремля". По сути, это прямой шантаж: "Если вы нас не защитите, мы окончательно сядем вам на шею".Украина вновь и вновь демонстрирует, что совершенно нежизнеспособна без поддержки Запада и фактически находится под внешним управлением.Затишье перед бурейУкраинцев всячески запугивают. Местные СМИ рисуют апокалиптические картины "агрессии Кремля", советуют запасаться солью и спичками.Киевская администрация устроила масштабную проверку городских бомбоубежищ. На пляжах Мариуполя демонстративно развернули весьма хлипкие на вид противодесантные заграждения. В соцсетях регулярно публикуют видео армейских колонн и эшелонов с техникой, направляющихся к Донбассу и Крыму.На прошлой неделе в России задержали троих украинских диверсантов, готовивших теракты на объектах Черноморского флота. А в минувшую субботу военный вертолет Ми-8 ВСУ нарушил белорусскую границу и на километр углубился в чужое воздушное пространство. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда. Минск выразил официальный протест. В Киеве, несмотря на очевидные доказательства, привычно назвали все претензии "вражеской пропагандой".Удивительно, но в Донбассе в последние дни относительно спокойно. Специалисты Совместного центра контроля и координации прекращения огня с пятницы зафиксировали всего один артиллерийский обстрел ДНР и ЛНР.Однако это вполне может быть затишьем перед бурей. Разведка докладывает, что переброска подразделений ВСУ и боевой техники к линии соприкосновения продолжается. Так, в воскресенье в подконтрольный Киеву город Счастье прибыл отряд снайперов из 131-го разведывательного батальона. В ЛНР не исключают, что их прислали сюда для совершения провокаций.Столкнуть лбамиТем не менее открыто напасть на мятежные республики в Киеве пока опасаются. Там хорошо помнят слова Владимира Путина, что любая попытка силой решить донбасский вопрос обернется "тяжкими последствиями для украинской государственности". К тому же в ДНР и ЛНР уже более 700 тысяч человек получили российское гражданство. "К концу года российских граждан там может быть уже около миллиона, — сообщил журналистам первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. — Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Вы такого просто не найдете. И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территории Донбасса, бросать не собираемся".В наступлении ВСУ на Донбасс кровно заинтересованы покровители киевского режима, наблюдающие за происходящим из-за океана. Расчет Вашингтона прост, очевиден и укладывается в древний принцип "разделяй и властвуй". Зачем воевать с геополитическим соперником самому, если можно столкнуть его с бывшими соотечественниками?А если Россия напрямую задействует армию для защиты ЛНР и ДНР, Москву непременно обвинят в агрессии, введут очередные санкции и постараются загнать в международную изоляцию.Именно для этого Пентагон накачивает Украину оружием как напрямую, так и через союзников, передает ей разведданные. В частности, на днях США убедили Польшу передать Киеву крупную партию реактивных снарядов для РСЗО "Град". Военным поставкам аккомпанирует медийная "артподготовка": американские СМИ твердят об "агрессивных планах Кремля", подробно расписывая, откуда и какими силами "кремлевские орды" вторгнутся на Украину. Натовские самолеты-разведчики ведут себя у берегов Крыма все более нагло. На днях один из воздушных шпионов опасно сблизился с российским авиалайнером, летевшим из Тель-Авива в Москву. Экипажу пассажирского самолета пришлось срочно менять эшелон, чтобы избежать столкновения. Сигналы авиадиспетчеров американский борт демонстративно проигнорировал.При этом Белый дом предпринимает серьезнейшие дипломатические усилия, чтобы убедить союзников по НАТО выступить против России единым фронтом. Ведь сегодня далеко не все в Европе верят в старую басню о том, что Москва готовит агрессию.
https://ria.ru/20211203/granitsa-1761982771.html
https://ria.ru/20211206/ukraina-1762392796.html
https://ria.ru/20211206/mamay-1762311840.html
https://ria.ru/20211206/ukraina-1762379626.html
киев
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603942728_256:86:1793:1239_1920x0_80_0_0_328a3b063f1e2366dec595446bd67991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, виктор водолацкий, киев, одесса, владимир зеленский, госдума рф, министерство обороны сша, ми-8, вооруженные силы украины, алексей резников, россия
08:00 07.12.2021
 

"Задумали немыслимое". К чему готовят украинскую армию

© Фото : Операция объединенных силТренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области
Тренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Операция объединенных сил
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Агрессивные заявления, переброска войск, пограничные инциденты и призывы к НАТО о помощи — военная истерия на Украине с каждым днем все сильнее. В Киеве непрерывно твердят о грядущем "российском вторжении" и даже называют сроки: конец января — начало февраля. Не отстают и страны Запада: СМИ формируют выгодную для них картину "зловещего Кремля". О том, как Россию превращают во врага, — в материале РИА Новости.

Шантаж беженцами

На прошлой неделе генсек НАТО Андерс фог Рассмусен высказался однозначно: Североатлантический альянс не станет сражаться, если на Украину нападут. Вряд ли это обрадовало Киев, мечтающий прикрыться западным военным зонтиком от мнимой угрозы российского вторжения. Однако пятая статья устава альянса, отвечающая за коллективную оборону, на внеблоковые государства не распространяется. В очередной раз получив отказ, украинские власти решили сменить тактику.
Министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 11:55
Резников оценил численность российских войск у границы Украины
Министр обороны Алексей Резников в интервью The Globe and Mail призвал Лондон, Оттаву и Вашингтон ввести воинские контингенты на Украину "в рамках двухсторонних платформ, без НАТО". И предложил разместить их в районах, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России". Это, например, Харьков, Мариуполь, Краматорск, Одесса и остров Змеиный. По его словам, там должны развеваться три флага: британский, американский и канадский, что, дескать, напугает русских и заставит их трижды подумать, прежде чем атаковать.
Украинский флаг министр, что характерно, не упомянул. Вероятно, ВСУ надеются отсидеться в тылу, пока на передовой будут погибать союзники. Впрочем, ни США, ни Великобритания, ни Канада не горят желанием в открытую воевать с Россией — официальной реакции на предложение Резникова не последовало.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Тогда Киев попытался закинуть удочку уже на континенте и принялся стращать Европу миллионами украинских беженцев, которые неминуемо заполонят ЕС в случае "агрессии Кремля". По сути, это прямой шантаж: "Если вы нас не защитите, мы окончательно сядем вам на шею".
Украина вновь и вновь демонстрирует, что совершенно нежизнеспособна без поддержки Запада и фактически находится под внешним управлением.

Затишье перед бурей

Украинцев всячески запугивают. Местные СМИ рисуют апокалиптические картины "агрессии Кремля", советуют запасаться солью и спичками.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 14:55
В Еврокомиссии назвали статью FT о войне России и Украины спекуляцией
Киевская администрация устроила масштабную проверку городских бомбоубежищ. На пляжах Мариуполя демонстративно развернули весьма хлипкие на вид противодесантные заграждения. В соцсетях регулярно публикуют видео армейских колонн и эшелонов с техникой, направляющихся к Донбассу и Крыму.
На прошлой неделе в России задержали троих украинских диверсантов, готовивших теракты на объектах Черноморского флота. А в минувшую субботу военный вертолет Ми-8 ВСУ нарушил белорусскую границу и на километр углубился в чужое воздушное пространство. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда. Минск выразил официальный протест. В Киеве, несмотря на очевидные доказательства, привычно назвали все претензии "вражеской пропагандой".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8 ВВС Украины
Удивительно, но в Донбассе в последние дни относительно спокойно. Специалисты Совместного центра контроля и координации прекращения огня с пятницы зафиксировали всего один артиллерийский обстрел ДНР и ЛНР.
Однако это вполне может быть затишьем перед бурей. Разведка докладывает, что переброска подразделений ВСУ и боевой техники к линии соприкосновения продолжается. Так, в воскресенье в подконтрольный Киеву город Счастье прибыл отряд снайперов из 131-го разведывательного батальона. В ЛНР не исключают, что их прислали сюда для совершения провокаций.

Столкнуть лбами

Тем не менее открыто напасть на мятежные республики в Киеве пока опасаются. Там хорошо помнят слова Владимира Путина, что любая попытка силой решить донбасский вопрос обернется "тяжкими последствиями для украинской государственности". К тому же в ДНР и ЛНР уже более 700 тысяч человек получили российское гражданство.
Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 07:01
Мэр Полтавы заявил о "войне" России и США в Донбассе
"К концу года российских граждан там может быть уже около миллиона, — сообщил журналистам первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. — Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Вы такого просто не найдете. И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территории Донбасса, бросать не собираемся".
В наступлении ВСУ на Донбасс кровно заинтересованы покровители киевского режима, наблюдающие за происходящим из-за океана. Расчет Вашингтона прост, очевиден и укладывается в древний принцип "разделяй и властвуй". Зачем воевать с геополитическим соперником самому, если можно столкнуть его с бывшими соотечественниками?
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные на линии соприкосновения возле Донецка
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка
А если Россия напрямую задействует армию для защиты ЛНР и ДНР, Москву непременно обвинят в агрессии, введут очередные санкции и постараются загнать в международную изоляцию.
Именно для этого Пентагон накачивает Украину оружием как напрямую, так и через союзников, передает ей разведданные. В частности, на днях США убедили Польшу передать Киеву крупную партию реактивных снарядов для РСЗО "Град". Военным поставкам аккомпанирует медийная "артподготовка": американские СМИ твердят об "агрессивных планах Кремля", подробно расписывая, откуда и какими силами "кремлевские орды" вторгнутся на Украину.
Тренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 14:07
Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире
Натовские самолеты-разведчики ведут себя у берегов Крыма все более нагло. На днях один из воздушных шпионов опасно сблизился с российским авиалайнером, летевшим из Тель-Авива в Москву. Экипажу пассажирского самолета пришлось срочно менять эшелон, чтобы избежать столкновения. Сигналы авиадиспетчеров американский борт демонстративно проигнорировал.
При этом Белый дом предпринимает серьезнейшие дипломатические усилия, чтобы убедить союзников по НАТО выступить против России единым фронтом. Ведь сегодня далеко не все в Европе верят в старую басню о том, что Москва готовит агрессию.
 
БезопасностьВиктор ВодолацкийКиевОдессаВладимир ЗеленскийГосдума РФМинистерство обороны СШАМи-8Вооруженные силы УкраиныАлексей РезниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
01:18Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
01:16Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале года
01:11Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине
01:07Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США
Лента новостейМолния
В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и БайденСалливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале годаЛидеры пяти стран договорились продолжить координацию по УкраинеУроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США