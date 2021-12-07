https://ria.ru/20211207/domodedovo-1762508547.html
Домодедово сообщил о возможных задержках рейсов из-за снегопада
Домодедово сообщил о возможных задержках рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 07.12.2021
Домодедово сообщил о возможных задержках рейсов из-за снегопада
В московском аэропорту Домодедово возможны корректировки времени вылета рейсов из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:01
2021-12-07T11:01
2021-12-07T14:42
домодедово (аэропорт)
москва
погода
новости - туризм
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово возможны корректировки времени вылета рейсов из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба воздушной гавани."В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны корректировки времени вылета", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что в сложных метеоусловиях московского региона службы Домодедово работают в интенсивном режиме."Мы рекомендуем путешественникам заранее уточнять время вылета на табло аэропорта или в авиакомпаниях, планировать время для поездки в аэропорт", - говорится в сообщении.
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Последствия сильного снегопада в Москве
Последствия сильного снегопада в Москве
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домодедово (аэропорт), москва, погода, новости - туризм
11:01 07.12.2021 (обновлено: 14:42 07.12.2021)
Домодедово сообщил о возможных задержках рейсов из-за снегопада
Аэропорт Домодедово сообщил о возможных задержках рейсов из-за сильного снегопада
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
В московском аэропорту Домодедово
возможны корректировки времени вылета рейсов из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны корректировки времени вылета", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в сложных метеоусловиях московского региона службы Домодедово работают в интенсивном режиме.
"Мы рекомендуем путешественникам заранее уточнять время вылета на табло аэропорта или в авиакомпаниях, планировать время для поездки в аэропорт", - говорится в сообщении.