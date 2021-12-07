https://ria.ru/20211207/domodedovo-1762508547.html

Домодедово сообщил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

Домодедово сообщил о возможных задержках рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 07.12.2021

Домодедово сообщил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

В московском аэропорту Домодедово возможны корректировки времени вылета рейсов из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:01

2021-12-07T11:01

2021-12-07T14:42

домодедово (аэропорт)

москва

погода

новости - туризм

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово возможны корректировки времени вылета рейсов из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба воздушной гавани."В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны корректировки времени вылета", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что в сложных метеоусловиях московского региона службы Домодедово работают в интенсивном режиме."Мы рекомендуем путешественникам заранее уточнять время вылета на табло аэропорта или в авиакомпаниях, планировать время для поездки в аэропорт", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211207/sneg-1762491536.html

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Последствия сильного снегопада в Москве Последствия сильного снегопада в Москве 2021-12-07T11:01 true PT0M46S

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домодедово (аэропорт), москва, погода, новости - туризм