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Москва может прислать замену высланным дипломатам, заявило посольство США
Москва может прислать замену высланным дипломатам, заявило посольство США - РИА Новости, 07.12.2021
Москва может прислать замену высланным дипломатам, заявило посольство США
Пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц прокомментировал ситуацию с российскими дипломатами в США. Заявив, что это не высылка, а отъезд. Также... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:40
2021-12-07T14:40
2021-12-07T15:19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц прокомментировал ситуацию с российскими дипломатами в США. Заявив, что это не высылка, а отъезд. Также добавил, что Москва сможет прислать замену на места этих сотрудников дипмиссий."Подход Соединенных Штатов создает больший паритет в работе наших дипломатических миссий, поскольку позволит обеспечить ротацию сотрудников с одинаковой периодичностью. Это поможет облегчить постепенное восстановление наших дипломатических представительств, что необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Хочу внести ясность - это не высылка. Правительство России было проинформировано: оно может прислать замену тем сотрудникам дипмиссий, которые уезжают из США", - заявил представитель посольства США.По его словам, американская сторона "более года назад" проинформировали Москву, что российские дипломаты смогут работать в США не более трех лет. Дипломаты, которые должны будут уехать в 2022 году, уже проработали в США три года.
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в мире, сша, москва, россия
14:40 07.12.2021 (обновлено: 15:19 07.12.2021)
Москва может прислать замену высланным дипломатам, заявило посольство США
Посольство США заявило, что Москва может прислать замену на места высланных дипломатов