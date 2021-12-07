https://ria.ru/20211207/diplomaty-1762564020.html

Москва может прислать замену высланным дипломатам, заявило посольство США

Москва может прислать замену высланным дипломатам, заявило посольство США - РИА Новости, 07.12.2021

Москва может прислать замену высланным дипломатам, заявило посольство США

Пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц прокомментировал ситуацию с российскими дипломатами в США. Заявив, что это не высылка, а отъезд. Также... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:40

2021-12-07T14:40

2021-12-07T15:19

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц прокомментировал ситуацию с российскими дипломатами в США. Заявив, что это не высылка, а отъезд. Также добавил, что Москва сможет прислать замену на места этих сотрудников дипмиссий."Подход Соединенных Штатов создает больший паритет в работе наших дипломатических миссий, поскольку позволит обеспечить ротацию сотрудников с одинаковой периодичностью. Это поможет облегчить постепенное восстановление наших дипломатических представительств, что необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Хочу внести ясность - это не высылка. Правительство России было проинформировано: оно может прислать замену тем сотрудникам дипмиссий, которые уезжают из США", - заявил представитель посольства США.По его словам, американская сторона "более года назад" проинформировали Москву, что российские дипломаты смогут работать в США не более трех лет. Дипломаты, которые должны будут уехать в 2022 году, уже проработали в США три года.

https://ria.ru/20211207/ukraina-1762556829.html

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в мире, сша, москва, россия