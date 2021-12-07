https://ria.ru/20211207/diplomatiya-1762564350.html
Посольство США оценило решение о сроках командировок российских дипломатов
Посольство США оценило решение о сроках командировок российских дипломатов - РИА Новости, 07.12.2021
Посольство США оценило решение о сроках командировок российских дипломатов
Решение США ограничить срок командировок российских дипломатов обеспечит одинаковую ротацию сотрудников, создаст больший паритет для работы, заявили РИА Новости РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:40
2021-12-07T14:40
2021-12-07T14:55
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Решение США ограничить срок командировок российских дипломатов обеспечит одинаковую ротацию сотрудников, создаст больший паритет для работы, заявили РИА Новости в американской дипмиссии, комментируя ситуацию вокруг работы посольств и возможное дальнейшее взаимное сокращение дипломатов РФ и США.По словам пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца, американская сторона "более года назад" проинформировала Москву, что российские дипломаты смогут работать в США не более трех лет. Дипломаты, которые должны будут уехать в 2022 году, уже проработали в США три года."Подход Соединенных Штатов создает больший паритет в работе наших дипломатических миссий, поскольку позволит обеспечить ротацию сотрудников с одинаковой периодичностью. Это поможет облегчить постепенное восстановление наших дипломатических представительств, что необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Хочу внести ясность - это не высылка. Правительство России было проинформировано: оно может прислать замену тем сотрудникам дипмиссий, которые уезжают из США", - заявил представитель посольства США.
https://ria.ru/20211207/diplomaty-1762564020.html
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в мире, сша, россия, москва
14:40 07.12.2021 (обновлено: 14:55 07.12.2021)
Посольство США оценило решение о сроках командировок российских дипломатов
Посольство США оценило решение ограничить сроки командировок российских дипломатов