https://ria.ru/20211207/derevya-1762761720.html

Москвичи выбрали деревья, которые посадят в городе в 2022 году

Москвичи выбрали деревья, которые посадят в городе в 2022 году - РИА Новости, 08.12.2021

Москвичи выбрали деревья, которые посадят в городе в 2022 году

Большинство жителей Москвы, выбиравших деревья для посадки в городе в следующем году, проголосовали за деревья с мелкими декоративными плодами, сообщается на... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-07T10:12

2021-12-07T10:12

2021-12-08T15:03

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Большинство жителей Москвы, выбиравших деревья для посадки в городе в следующем году, проголосовали за деревья с мелкими декоративными плодами, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.Уточняется, что в голосовании в проекте "Активный гражданин", посвященном благоустройству Тверского и Пресненского районов, приняли участие более 172 тысяч человек. 73,68 процента проголосовавших высказались за дополнительное озеленение переулков.Сторонники озеленения считают, что районам Москвы больше необходимы деревья, чем кустарники.Также голосовавшие поддержали идею дополнительного озеленения скверов, увеличения количества урн и разнообразия их форм, а вот вопрос о замене уличного освещения большинство жителей столицы оставили на усмотрение специалистов.Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более пяти миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.

https://realty.ria.ru/20211026/derevo-1756257661.html

https://ria.ru/20211205/moskva-1762229611.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы