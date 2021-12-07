https://ria.ru/20211207/derevya-1762761720.html
Москвичи выбрали деревья, которые посадят в городе в 2022 году
Москвичи выбрали деревья, которые посадят в городе в 2022 году - РИА Новости, 08.12.2021
Москвичи выбрали деревья, которые посадят в городе в 2022 году
Большинство жителей Москвы, выбиравших деревья для посадки в городе в следующем году, проголосовали за деревья с мелкими декоративными плодами, сообщается на... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-07T10:12
2021-12-07T10:12
2021-12-08T15:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762763892_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f593452d5f8a895389a0ba400af7e8dc.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Большинство жителей Москвы, выбиравших деревья для посадки в городе в следующем году, проголосовали за деревья с мелкими декоративными плодами, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.Уточняется, что в голосовании в проекте "Активный гражданин", посвященном благоустройству Тверского и Пресненского районов, приняли участие более 172 тысяч человек. 73,68 процента проголосовавших высказались за дополнительное озеленение переулков.Сторонники озеленения считают, что районам Москвы больше необходимы деревья, чем кустарники.Также голосовавшие поддержали идею дополнительного озеленения скверов, увеличения количества урн и разнообразия их форм, а вот вопрос о замене уличного освещения большинство жителей столицы оставили на усмотрение специалистов.Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более пяти миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.
https://realty.ria.ru/20211026/derevo-1756257661.html
https://ria.ru/20211205/moskva-1762229611.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762763892_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_114917afa1399f53e1f88050be141248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Большинство жителей Москвы
, выбиравших деревья для посадки в городе в следующем году, проголосовали за деревья с мелкими декоративными плодами, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.
"В вопросе, какие именно деревья стоит высадить в районах, 56,38 процента проголосовавших отдали предпочтение деревьям с мелкими декоративными плодами, 30,88 процента выбрали деревья без декоративного цветения и плодов, а 10,74 процента оставили решение специалистам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в голосовании в проекте "Активный гражданин", посвященном благоустройству Тверского и Пресненского районов, приняли участие более 172 тысяч человек. 73,68 процента проголосовавших высказались за дополнительное озеленение переулков.
Сторонники озеленения считают, что районам Москвы больше необходимы деревья, чем кустарники.
"В первую очередь, по мнению сторонников озеленения, стоит увеличить число деревьев. За этот вариант отдано 56,53 процента голосов. Еще 25,77 процента участников голосования считают, что районам больше необходимы кустарники, а 6,13 процента думают, что такой вопрос должны решать специалисты", - отмечается в сообщении.
Также голосовавшие поддержали идею дополнительного озеленения скверов, увеличения количества урн и разнообразия их форм, а вот вопрос о замене уличного освещения большинство жителей столицы оставили на усмотрение специалистов.
"Идею дополнительного озеленения скверов поддержали 72,77 процента "активных граждан"... Решение вопроса о замене уличного освещения большинство жителей — 34,34 процента — оставили на усмотрение специалистов. Еще 31,78 процента горожан считают, что следует сохранить оставшуюся подвесную систему уличных фонарей в центре... Увеличение количества урн и разнообразие их форм поддержали 50,37 процента участников голосования", - говорится в материале.
Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более пяти миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.