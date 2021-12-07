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Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021
Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
Во время переговоров президент США Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, говорится в сообщении Белого дома... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T21:18
2021-12-07T21:55
в мире
украина
владимир путин
джо байден
сша
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Во время переговоров президент США Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.Американский лидер озвучил коллеге обеспокоенность США и европейских союзников "наращиванием" российских сил у украинской границы. "Президент Байден &lt;...&gt; дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", — заявили в пресс-службе.Хозяин Белого дома также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства.Стороны также обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и по кибербезопасности. Кроме того, были затронуты региональные темы, например Иран.Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи и продолжались около двух часов. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.В очном формате президенты впервые пообщались в Женеве в июне этого года. С тех пор президенты несколько раз разговаривали по телефону.Переговоры проходят на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.
украина
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РИА Новости
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5
4.7
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Первые кадры онлайн-саммита Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет.
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в мире, украина, владимир путин, джо байден, сша, видео
Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Во время переговоров президент США Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.
2021-12-07T21:18
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21:18 07.12.2021 (обновлено: 21:55 07.12.2021)
 
Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Белый дом сообщил, что Байден призвал президента Путина к деэскалации вокруг Украины

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Во время переговоров президент США Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.
Американский лидер озвучил коллеге обеспокоенность США и европейских союзников "наращиванием" российских сил у украинской границы.
"Президент Байден <...> дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", — заявили в пресс-службе.
Хозяин Белого дома также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

"Оба президента дали указания своим командам продолжать работу (по Украине. — Прим. ред.) и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", — сказано в сообщении.

Стороны также обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и по кибербезопасности. Кроме того, были затронуты региональные темы, например Иран.
Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи и продолжались около двух часов. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.
В очном формате президенты впервые пообщались в Женеве в июне этого года. С тех пор президенты несколько раз разговаривали по телефону.
Переговоры проходят на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.
 
В миреУкраинаВладимир ПутинДжо БайденСША
 
 
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