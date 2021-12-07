https://ria.ru/20211207/deeskalatsiya-1762651124.html
Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021
Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
Во время переговоров президент США Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, говорится в сообщении Белого дома... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T21:18
2021-12-07T21:18
2021-12-07T21:55
в мире
украина
владимир путин
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758463320_0:219:2313:1520_1920x0_80_0_0_531707744f2db79720510b413bf9ff44.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Во время переговоров президент США Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.Американский лидер озвучил коллеге обеспокоенность США и европейских союзников "наращиванием" российских сил у украинской границы. "Президент Байден <...> дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", — заявили в пресс-службе.Хозяин Белого дома также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства.Стороны также обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и по кибербезопасности. Кроме того, были затронуты региональные темы, например Иран.Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи и продолжались около двух часов. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.В очном формате президенты впервые пообщались в Женеве в июне этого года. С тех пор президенты несколько раз разговаривали по телефону.Переговоры проходят на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758463320_201:181:2122:1622_1920x0_80_0_0_e06e8fd8db2747ad500d873d006ec6db.jpg
Первые кадры онлайн-саммита Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет.
2021-12-07T21:18
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, джо байден, сша, видео
21:18 07.12.2021 (обновлено: 21:55 07.12.2021)
Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
Белый дом сообщил, что Байден призвал президента Путина к деэскалации вокруг Украины
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Во время переговоров президент США Джо Байден
призвал Владимира Путина
к деэскалации вокруг Украины
и возврату к дипломатии, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.
Американский лидер озвучил коллеге обеспокоенность США и европейских союзников "наращиванием" российских сил у украинской границы.
"Президент Байден <...> дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", — заявили в пресс-службе.
Хозяин Белого дома также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства.
"Оба президента дали указания своим командам продолжать работу (по Украине. — Прим. ред.) и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", — сказано в сообщении.
Стороны также обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и по кибербезопасности. Кроме того, были затронуты региональные темы, например Иран.
Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи и продолжались около двух часов. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.
В очном формате президенты впервые пообщались в Женеве
в июне этого года. С тех пор президенты несколько раз разговаривали по телефону.
Переговоры проходят на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.