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Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021

Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Во время переговоров президент США Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, говорится в сообщении Белого дома... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T21:18

2021-12-07T21:18

2021-12-07T21:55

в мире

украина

владимир путин

джо байден

сша

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Во время переговоров президент США Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.Американский лидер озвучил коллеге обеспокоенность США и европейских союзников "наращиванием" российских сил у украинской границы. "Президент Байден <...> дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", — заявили в пресс-службе.Хозяин Белого дома также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства.Стороны также обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и по кибербезопасности. Кроме того, были затронуты региональные темы, например Иран.Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи и продолжались около двух часов. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.В очном формате президенты впервые пообщались в Женеве в июне этого года. С тех пор президенты несколько раз разговаривали по телефону.Переговоры проходят на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.

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Первые кадры онлайн-саммита Путина и Байдена Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет. 2021-12-07T21:18 true PT0M33S

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в мире, украина, владимир путин, джо байден, сша, видео