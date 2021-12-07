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Правительство облегчит ввоз и регистрацию медикаментов от COVID-19
Правительство облегчит ввоз и регистрацию медикаментов от COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
Правительство облегчит ввоз и регистрацию медикаментов от COVID-19
Правительство РФ подготовило постановление о продлении упрощенного порядка ввоза и регистрации медицинских изделий, нужных для борьбы с коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:20
2021-12-07T15:20
2021-12-07T15:33
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ подготовило постановление о продлении упрощенного порядка ввоза и регистрации медицинских изделий, нужных для борьбы с коронавирусом, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."Подготовлено постановление правительства, которое продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, нужных для борьбы с коронавирусом. Он был введен в прошлом апреле и теперь будет действовать еще три года. Это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ. Всего около 450 наименований медицинских изделий", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:20 07.12.2021 (обновлено: 15:33 07.12.2021)
Правительство облегчит ввоз и регистрацию медикаментов от COVID-19
Правительство подготовило постановление об облегчении ввоза медикаментов от COVID-19