https://ria.ru/20211207/covid-19-1762573559.html

Правительство облегчит ввоз и регистрацию медикаментов от COVID-19

Правительство облегчит ввоз и регистрацию медикаментов от COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

Правительство облегчит ввоз и регистрацию медикаментов от COVID-19

Правительство РФ подготовило постановление о продлении упрощенного порядка ввоза и регистрации медицинских изделий, нужных для борьбы с коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:20

2021-12-07T15:20

2021-12-07T15:33

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ подготовило постановление о продлении упрощенного порядка ввоза и регистрации медицинских изделий, нужных для борьбы с коронавирусом, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."Подготовлено постановление правительства, которое продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, нужных для борьбы с коронавирусом. Он был введен в прошлом апреле и теперь будет действовать еще три года. Это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ. Всего около 450 наименований медицинских изделий", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761946177.html

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