Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP
© Фото : Предоставлены АНО "Развитие человеческого капитала" Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP
© Фото : Предоставлены АНО "Развитие человеческого капитала"
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости, Карина Ивашко. Международные соревнования Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP-2021, состоявшиеся в российской столице, завершились победой тюменской команды "АТОМ", серебро – у москвичей из детского технопарка "Мосгормаш", а бронза уехала в Болгарию.
Чемпионат мира Horizon Hydrogen Grand Prix – гонка, где за право быть первыми сражаются молодые люди (от 14 лет до 21 года), самостоятельно спроектировавшие и изготовившие радиоуправляемые модели машин на водородном топливе. Заезд длится шесть часов, побеждают те, чья машина пришла первой.
© Фото : Предоставлены АНО "Развитие человеческого капитала" Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP
© Фото : Предоставлены АНО "Развитие человеческого капитала"
Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP
В Москве встретились девять команд из пяти стран – России, Белоруссии, Чехии, Словакии и Болгарии. Российскую столицу представила команда детского технопарка "Мосгормаш", ставшая победителем российского этапа чемпионата этого года. Из регионов на состязания приехали ребята из Тюмени, Брянска и Воронежа, успешно выступившие на российских этапах в минувшем сезоне. Битва инноваций, как назвали гонку эксперты, состоялась на ВДНХ, в павильоне № 55.
Участников соревнования приветствовал онлайн руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, являющегося одним из ключевых организаторов чемпионата в России, Алексей Фурсин.
"Не могу принять участие в финале Horizon Hydrogen Grand Prix лично, потому что нахожусь на выставке DubaiExpo-2020, на которой демонстрируются самые лучшие современные технологии, и где Москва представляет свою экспозицию с достижениями наших новаторов. Добавлю, что Москва подала заявку на проведение Expo-2030, и надеюсь, что ваши завтрашние достижения, ваши изобретения будут продемонстрированы в 2030 году в столице России. А сейчас хочу пожелать вам удачи! Надеюсь, ваши расчеты окажутся верны, и автомобили, собранные вашими руками, приведут команду к победе", - напутствовал участников Фурсин.
Успех заезда зависит от многих факторов. Ключевое – это сам автомобиль: модель, ее аэродинамика, двигатель, электроника и иная "начинка" – для победы важно всё. Это стимулирует участников подходить к проектированию моделей творчески и не бояться экспериментов.
На старт, внимание, марш!
В команде – по четыре человека: пилоты, инженеры, механики. Каждая вывела на трассу радиоуправляемую модель гибридного автомобиля в масштабе 1:10 на основе водородного топливного элемента. Схватка предстояла нешуточная, в том числе и на выносливость.
"Сейчас основная нагрузка на пилотах: шесть часов – это много, поэтому ребятам придется меняться. У нас даже девочка есть в команде – Юлия Самойленко – маленькая, хрупкая, но при этом – абсолютный лидер в индивидуальных гонках и самая титулованная в команде. Ну и очень важна роль механиков: в пит-стопе надо менять аккумуляторы, смотреть уровень энергии, при аварии на трассе срочно ремонтировать модель. Наши ребята установили на машину два источника водородной энергии – тут на соревнованиях всего два таких автомобиля, у нас и у чехов. Это серьезно увеличивает шансы на победу и дает огромное преимущество", - рассказал РИА Новости руководитель тюменского детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов, который приехал поддержать свою команду.
По его словам, "Кванториум" открылся в Тюмени в 2017 году. Автомобилями на водороде начали заниматься года два назад. Закупили оборудование и на базе "Автоквантума" (всего квантумов – 11) создали "Энерджиквантум" – направление на стыке альтернативных источников энергии и автомоделестроения.
© Фото : Предоставлены АНО "Развитие человеческого капитала" Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP
© Фото : Предоставлены АНО "Развитие человеческого капитала"
Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP
Дмитрий пояснил, что на шестичасовую трассу командам дается по 25 водородных стиков. Столь длительный заезд позволяет в полной мере оценить преимущества как технической конструкции автомобиля, так и управления.
"Тут не просто – кто быстрее гоняет, тот первым и приедет. Нужно следить, сколько у тебя энергии: можно втопить вначале и остаться без энергии в неподходящий момент. То есть надо выдержать эти шесть часов. Вы увидите, как ребята будут сбавлять скорость, потому что энергия убывает, - это интересно", - поделился Дмитрий.
Победа – в девичьих руках
Два источника энергии сделали свое дело: тюменская команда "АТОМ" вырвалась в победители. С отрывом почти в сто кругов завершила гонку та самая ученица 9 класса, 15-летняя Юлия Самойленко.
"Стопроцентной уверенности в победе не было – просто был очень боевой настрой. Мы действовали максимально быстро. Сначала заступил второй пилот, через час я его сменила – мы все еще ехали на первой позиции, так как у нас у обоих хорошие навыки вождения в таких гонках, давно этим занимаемся. Последние полтора часа рулила я. Отрыв от второго места составлял около ста кругов, но нарастал он в течение шести часов. У нас хорошая модель. И иногда бывают онлайн-соревнования – как раз наш кванториум их проводит, теперь и на Россию, и я тоже принимаю в них участие, так что нам со вторым пилотом есть где руку набивать", - рассказывает Юлия.
К слову, уверенности и спокойствия девушке добавляет и тот факт, что руководит командой "АТОМ" ее папа – Андрей Самойленко, педагог "Робоквантума" и старший тренер сборной Тюменской области по автомодельному спорту.
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Команда "Мосгормаша": к машинке относимся как к своему ребенку
В то время как Тюмень празднует победу, столичная команда детского технопарка "Мосгормаш" свое серебро считает результатом достойным, делает выводы на будущее и… собирается в Нидерланды.
"Противника мы уважаем – Тюмень прекрасно себя показала: у них офигенная машинка и крутой наставник. Нет, мы не расстроились – серебру очень рады", - прокомментировал итоги битвы главный инженер команды "Мосгормаш" 16-летний Даниил Колявкин.
О работе над моделью он рассказывает со всеми техническими подробностями: на какой основе собирали, чем заменили "нутро", какой углепластик использовали.
© Фото : Предоставлены АНО "Развитие человеческого капитала" Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP
© Фото : Предоставлены АНО "Развитие человеческого капитала"
Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP
"Детали вырезали из карбона, вкрутили все запчасти, поставили электронику, все оптимизировали, мониторили напряжение на гонке, потому что от него зависит, как скоро сядет аккумулятор… У нас это уже третье соревнование – гонка всегда проходит на таком адреналине, что шесть часов пролетают очень быстро. Конечно, мы нервничаем, но не так, чтобы руки тряслись. К своей машинке относимся как к своему ребенку. Год ее делали и дорабатывали. Жаль, не учли новый нюанс – то, что по правилам разрешили использовать два водородных элемента, а это в два раза больше энергии. Но мы не расстраиваемся: впереди – новый московский этап, потом российский, а еще судья чемпионата, чех, позвал нас на чемпионат в Нидерланды. Сказал, что очень нас ждет", - рассказал РИА Новости Даниил.
Через игровые подходы – к будущему российской науки
Сегодня Даниил – студент первого курса колледжа современных технологий, учится по направлению аддитивных технологий – 3D-моделирование, 3D-печать. Но родной технопарк не бросает, а в будущем собирается продолжить образование уже в одном из технических вузов столицы.
"Развивать московские команды по проектированию, созданию и пилотированию радиоуправляемых автомобилей на водородном топливе мы начали еще год назад. Для этого создали целый проект – Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций, который как раз и занимается тем, что готовит команды от школ, колледжей и просто ребят-энтузиастов. Направления разные: у нас были чемпионаты по робототехнике, по беспилотным летательным аппаратам и вот сейчас – наш первый московский международный чемпионат по гонкам радиоуправляемых машин на водородном топливе. На первый взгляд, история игровая и соревновательная, но на самом деле подготовка здесь очень серьезная, требующая глубоких знаний и навыков", - рассказала РИА Новости замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая.
По ее словам, это профессиональные навыки будущего, не говоря уже о софт-скиллах и, в целом, умении работать в команде. Ведь при подготовке к конкурсу участникам необходимо было овладеть знаниями из области энергетики, электрохимии, электротехники и электроники, навыками конструирования комплексных энергетических систем, механикам – изучить основы промышленного дизайна, аэродинамики и сопромата, а пилотам – освоить теорию управления моделью вкупе с практическими навыками по пилотированию.
"Соревновательный формат ребятам очень интересен, они с азартом включаются в процесс, и при этом получают очень глубокие знания. Это и есть наша цель: через игровую механику вовлечь большое количество подростков в изучение таких важных и нужных вещей. И мы надеемся, что ребята, получив эту базу знаний, этот опыт, в дальнейшем смогут создавать свои стартапы, продвигать разработки, а в итоге станут новым поколением ученых и смогут реализовывать совершенно новые подходы для будущего российской науки и экономики страны", - резюмировала Беленькая.
Собственно, эти перспективы – и есть главная награда участников чемпионата. Хотя, наряду с ней, есть и вполне осязаемое поощрение за труды. Это и ценные подарки, и премии победителям и призерам, и точечные экспертные номинации, а также специальные награды от правительства Москвы всем командам-участникам чемпионата мира Horizon Hydrogen GRAND PRIX 2021.
14 сентября, 11:56В Москве впервые прошел чемпионат по авиационной робототехнике