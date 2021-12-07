https://ria.ru/20211207/chempionat-1762531511.html

Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP

Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP - РИА Новости, 07.12.2021

Через игру – к технологиям будущего: в Москве завершился чемпионат H2GP

Международные соревнования Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP-2021, состоявшиеся в российской столице, завершились победой тюменской команды "АТОМ", серебро – у... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:20

2021-12-07T12:20

2021-12-07T12:20

технологии

образование

москва

кванториум

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

россия

ано «развитие человеческого капитала»

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости, Карина Ивашко. Международные соревнования Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP-2021, состоявшиеся в российской столице, завершились победой тюменской команды "АТОМ", серебро – у москвичей из детского технопарка "Мосгормаш", а бронза уехала в Болгарию.Чемпионат мира Horizon Hydrogen Grand Prix – гонка, где за право быть первыми сражаются молодые люди (от 14 лет до 21 года), самостоятельно спроектировавшие и изготовившие радиоуправляемые модели машин на водородном топливе. Заезд длится шесть часов, побеждают те, чья машина пришла первой.В Москве встретились девять команд из пяти стран – России, Белоруссии, Чехии, Словакии и Болгарии. Российскую столицу представила команда детского технопарка "Мосгормаш", ставшая победителем российского этапа чемпионата этого года. Из регионов на состязания приехали ребята из Тюмени, Брянска и Воронежа, успешно выступившие на российских этапах в минувшем сезоне. Битва инноваций, как назвали гонку эксперты, состоялась на ВДНХ, в павильоне № 55.Участников соревнования приветствовал онлайн руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, являющегося одним из ключевых организаторов чемпионата в России, Алексей Фурсин.Успех заезда зависит от многих факторов. Ключевое – это сам автомобиль: модель, ее аэродинамика, двигатель, электроника и иная "начинка" – для победы важно всё. Это стимулирует участников подходить к проектированию моделей творчески и не бояться экспериментов.На старт, внимание, марш!В команде – по четыре человека: пилоты, инженеры, механики. Каждая вывела на трассу радиоуправляемую модель гибридного автомобиля в масштабе 1:10 на основе водородного топливного элемента. Схватка предстояла нешуточная, в том числе и на выносливость.По его словам, "Кванториум" открылся в Тюмени в 2017 году. Автомобилями на водороде начали заниматься года два назад. Закупили оборудование и на базе "Автоквантума" (всего квантумов – 11) создали "Энерджиквантум" – направление на стыке альтернативных источников энергии и автомоделестроения.Дмитрий пояснил, что на шестичасовую трассу командам дается по 25 водородных стиков. Столь длительный заезд позволяет в полной мере оценить преимущества как технической конструкции автомобиля, так и управления.Победа – в девичьих рукахДва источника энергии сделали свое дело: тюменская команда "АТОМ" вырвалась в победители. С отрывом почти в сто кругов завершила гонку та самая ученица 9 класса, 15-летняя Юлия Самойленко.К слову, уверенности и спокойствия девушке добавляет и тот факт, что руководит командой "АТОМ" ее папа – Андрей Самойленко, педагог "Робоквантума" и старший тренер сборной Тюменской области по автомодельному спорту.Команда "Мосгормаша": к машинке относимся как к своему ребенкуВ то время как Тюмень празднует победу, столичная команда детского технопарка "Мосгормаш" свое серебро считает результатом достойным, делает выводы на будущее и… собирается в Нидерланды. О работе над моделью он рассказывает со всеми техническими подробностями: на какой основе собирали, чем заменили "нутро", какой углепластик использовали."Детали вырезали из карбона, вкрутили все запчасти, поставили электронику, все оптимизировали, мониторили напряжение на гонке, потому что от него зависит, как скоро сядет аккумулятор… У нас это уже третье соревнование – гонка всегда проходит на таком адреналине, что шесть часов пролетают очень быстро. Конечно, мы нервничаем, но не так, чтобы руки тряслись. К своей машинке относимся как к своему ребенку. Год ее делали и дорабатывали. Жаль, не учли новый нюанс – то, что по правилам разрешили использовать два водородных элемента, а это в два раза больше энергии. Но мы не расстраиваемся: впереди – новый московский этап, потом российский, а еще судья чемпионата, чех, позвал нас на чемпионат в Нидерланды. Сказал, что очень нас ждет", - рассказал РИА Новости Даниил.Через игровые подходы – к будущему российской наукиСегодня Даниил – студент первого курса колледжа современных технологий, учится по направлению аддитивных технологий – 3D-моделирование, 3D-печать. Но родной технопарк не бросает, а в будущем собирается продолжить образование уже в одном из технических вузов столицы."Развивать московские команды по проектированию, созданию и пилотированию радиоуправляемых автомобилей на водородном топливе мы начали еще год назад. Для этого создали целый проект – Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций, который как раз и занимается тем, что готовит команды от школ, колледжей и просто ребят-энтузиастов. Направления разные: у нас были чемпионаты по робототехнике, по беспилотным летательным аппаратам и вот сейчас – наш первый московский международный чемпионат по гонкам радиоуправляемых машин на водородном топливе. На первый взгляд, история игровая и соревновательная, но на самом деле подготовка здесь очень серьезная, требующая глубоких знаний и навыков", - рассказала РИА Новости замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая.По ее словам, это профессиональные навыки будущего, не говоря уже о софт-скиллах и, в целом, умении работать в команде. Ведь при подготовке к конкурсу участникам необходимо было овладеть знаниями из области энергетики, электрохимии, электротехники и электроники, навыками конструирования комплексных энергетических систем, механикам – изучить основы промышленного дизайна, аэродинамики и сопромата, а пилотам – освоить теорию управления моделью вкупе с практическими навыками по пилотированию.Собственно, эти перспективы – и есть главная награда участников чемпионата. Хотя, наряду с ней, есть и вполне осязаемое поощрение за труды. Это и ценные подарки, и премии победителям и призерам, и точечные экспертные номинации, а также специальные награды от правительства Москвы всем командам-участникам чемпионата мира Horizon Hydrogen GRAND PRIX 2021.

https://ria.ru/20211001/kursy-1752510211.html

https://ria.ru/20211203/tekhnopark-1761914294.html

https://ria.ru/20210914/robototekhnika-1749979645.html

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технологии, образование, москва, кванториум, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), россия, ано «развитие человеческого капитала»