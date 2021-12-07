Кандидат на пост главы МИД Чехии призвал нормализовать отношения с Россией
Кандидат на пост главы МИД Чехии Липавский призвал нормализовать отношения с Россией
ПРАГА, 7 дек – РИА Новости. Отношения Чехии с Россией необходимо нормализовать, как этого достичь – вопрос не только к МИД, но ко всей политической сцене республики, заявил во вторник после встречи с президентом Милошем Земаном кандидат на пост главы МИД в новом составе кабмина Ян Липавский, пресс-конференцию которого транслировало Чешское ТВ.
Земан утвердил лидера коалиции "Вместе", выигравшей парламентские выборы 8-9 октября, Петра Фиалу главой нового правительства страны. В настоящее время проходят встречи Земана со всеми кандидатами на посты министров в новом кабмине. Во вторник президент принял кандидата на пост главы МИД Яна Липавского.
"Содержанием нашей беседы с президентом республики была внешняя политика и ее отдельные аспекты. В частности, мы обсудили ситуацию в отношениях между Чехией и Россией, которые понесли значительный урон после взрывов на складах в деревне Врбетице и введения Чехии в список недружественных России стран. Уже нынешнее руководство начало заниматься аудитом отношений с РФ. Стоит вопрос – как достичь нормализации отношений с РФ. Но это вопрос ко всей политической сцене республики", - сказал Липавский.
Ранее Земан заявил, что у него есть вопросы по кандидатуре одного из кандидатов на место в новом кабмине. По данным местных СМИ, речь идет именно о 36-летнем Липавском, кроме прочего, потому, что он в качестве замглавы комитета по обороне в прежнем составе парламента активно выступал за максимальное ограничение присутствия РФ и КНР в Чехии, поддержал высылку из Праги большой группы сотрудников посольства РФ и был одним из инициаторов создания закона о запрете фирмам РФ и КНР участвовать в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы".
Сам Липавский, отвечая во вторник на вопрос о том, сказал ли Земан ему что-либо о своем недовольстве его кандидатурой на пост главы МИД, заявил, что данная тема должна быть предметом обсуждения между президентом и новым премьером Фиалой.
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