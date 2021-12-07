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Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2022-2024 годы
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2022-2024 годы - РИА Новости, 07.12.2021
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2022-2024 годы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 года, подписанный закон опубликован на официальном портале... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:40
2021-12-07T16:40
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 года, подписанный закон опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы."Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2022 год", - говорится в документе.Согласно проекту бюджета, дефицит бюджета Москвы в 2022 году составит 372 миллиарда рублей, доходы - 3,26 триллиона рублей, расходы - 3,63 триллиона рублей."Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 2023 и 2024 годов: общий объем доходов бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 3443979776,3 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 3636976740,4 тысяч рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 3731955820,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 93297859,6 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 3862071547,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 193101428,9 тысяч рублей; дефицит бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 287976044,4 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 225094806,9 тысяч рублей", - говорится в документе.
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общество, москва, сергей собянин
16:40 07.12.2021
 
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2022-2024 годы

Мэр Москвы Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2022-2024 годы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 года, подписанный закон опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2022 год", - говорится в документе.
Согласно проекту бюджета, дефицит бюджета Москвы в 2022 году составит 372 миллиарда рублей, доходы - 3,26 триллиона рублей, расходы - 3,63 триллиона рублей.
"Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 2023 и 2024 годов: общий объем доходов бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 3443979776,3 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 3636976740,4 тысяч рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 3731955820,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 93297859,6 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 3862071547,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 193101428,9 тысяч рублей; дефицит бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 287976044,4 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 225094806,9 тысяч рублей", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 12:34
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