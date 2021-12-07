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Премьер Белоруссии заявил, что Запад не добьется санкциями своих целей
Премьер Белоруссии заявил, что Запад не добьется санкциями своих целей - РИА Новости, 07.12.2021
Премьер Белоруссии заявил, что Запад не добьется санкциями своих целей
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны Запада не добьются своих целей, вводя против Минска санкции, Белоруссия и Россия вместе в состоянии... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:15
2021-12-07T13:01
белоруссия
минск
москва
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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны Запада не добьются своих целей, вводя против Минска санкции, Белоруссия и Россия вместе в состоянии выдержать любое давление."Уверен, что наши оппоненты не добьются целей, которые они преследуют… Мы чувствуем за своими плечами, спиной помощь нашего союзника - Российской Федерации. Вместе мы в состоянии выдержать любое давление", - сказал Головченко во вторник в Минске во время встречи с главой республики Башкортостан Радием Хабировым.Головченко обратил внимание, что "Беларусь находится под беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада". "Не только Беларусь, но и Российская Федерация", - сказал Головченко.Он отметил, что, просто в силу меньшего размера, Белоруссия испытывает более интенсивное воздействие. Премьер пояснил, что решения Запада принимаются "вопреки интересам белорусского народа".Премьер Белоруссии выступил за еще большую сплоченность, принципиальность, готовность вместе отстаивать общие экономические интересы. По его словам, Белоруссия и Россия это и делают – как на макроуровне в рамках реализации союзных программ по углублению экономической интеграции, так и на микроуровне, на уровне торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Головченко подчеркнул, что развитие связей с регионами России является одним из фундаментальных приоритетов внешней политики Белоруссии, основой эффективного развития торгово-экономического сотрудничества с Россией и дальнейшего укрепления братских отношений. Касаясь развития отношений с Башкортостаном, Головченко отметил, что их потенциал далеко не раскрыт. Для интенсификации сотрудничества белорусский премьер предложил рассмотреть такие направления взаимодействия, как расширение кооперации в области производства специальной и грузовой техники, участие белорусских производителей в модернизации АПК Башкортостана, возведении молочнотоварных комплексов, овощехранилищ, увеличение взаимных поставок химического сырья и продуктов нефтехимической переработки, строительство, в том числе ремонт и строительство дорог и других объектов транспортной инфраструктуры.В свою очередь глава Башкортостана согласился с тем, что потенциал сотрудничества республики с Белоруссией гораздо больше, чем тот товарооборот, который есть. Он обратил внимание, что 280 миллионов долларов за девять месяцев текущего года – это даже меньше, чем было в некоторые предыдущие годы.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ранее о новых санкциях против республики объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. МИД Белоруссии в понедельник объявил об ответных шагах, которые коснутся в том числе запрета на ввоз ряда товаров из западных стран и расширения списка лиц, чей въезд на территорию республики и белорусско-российского Союзного государства нежелателен.
https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762385458.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/espch-1762450316.html
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белоруссия, минск, москва
12:15 07.12.2021 (обновлено: 13:01 07.12.2021)
 
Премьер Белоруссии заявил, что Запад не добьется санкциями своих целей

Премьер Белоруссии Головченко: Москва и Минск вместе выдержат любое давление Запада

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны Запада не добьются своих целей, вводя против Минска санкции, Белоруссия и Россия вместе в состоянии выдержать любое давление.
"Уверен, что наши оппоненты не добьются целей, которые они преследуют… Мы чувствуем за своими плечами, спиной помощь нашего союзника - Российской Федерации. Вместе мы в состоянии выдержать любое давление", - сказал Головченко во вторник в Минске во время встречи с главой республики Башкортостан Радием Хабировым.
Головченко обратил внимание, что "Беларусь находится под беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада". "Не только Беларусь, но и Российская Федерация", - сказал Головченко.
Он отметил, что, просто в силу меньшего размера, Белоруссия испытывает более интенсивное воздействие. Премьер пояснил, что решения Запада принимаются "вопреки интересам белорусского народа".
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 14:28
МИД Белоруссии рассказал об ответных мерах на западные санкции
Премьер Белоруссии выступил за еще большую сплоченность, принципиальность, готовность вместе отстаивать общие экономические интересы. По его словам, Белоруссия и Россия это и делают – как на макроуровне в рамках реализации союзных программ по углублению экономической интеграции, так и на микроуровне, на уровне торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Головченко подчеркнул, что развитие связей с регионами России является одним из фундаментальных приоритетов внешней политики Белоруссии, основой эффективного развития торгово-экономического сотрудничества с Россией и дальнейшего укрепления братских отношений. Касаясь развития отношений с Башкортостаном, Головченко отметил, что их потенциал далеко не раскрыт. Для интенсификации сотрудничества белорусский премьер предложил рассмотреть такие направления взаимодействия, как расширение кооперации в области производства специальной и грузовой техники, участие белорусских производителей в модернизации АПК Башкортостана, возведении молочнотоварных комплексов, овощехранилищ, увеличение взаимных поставок химического сырья и продуктов нефтехимической переработки, строительство, в том числе ремонт и строительство дорог и других объектов транспортной инфраструктуры.
В свою очередь глава Башкортостана согласился с тем, что потенциал сотрудничества республики с Белоруссией гораздо больше, чем тот товарооборот, который есть. Он обратил внимание, что 280 миллионов долларов за девять месяцев текущего года – это даже меньше, чем было в некоторые предыдущие годы.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Ранее о новых санкциях против республики объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. МИД Белоруссии в понедельник объявил об ответных шагах, которые коснутся в том числе запрета на ввоз ряда товаров из западных стран и расширения списка лиц, чей въезд на территорию республики и белорусско-российского Союзного государства нежелателен.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 19:12В мире
ЕСПЧ запретил Польше высылать мигрантов, прибывших из Белоруссии
 
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