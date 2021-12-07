https://ria.ru/20211207/bayden-1762629477.html
Байден заявил Путину, что рад его видеть
Байден заявил Путину, что рад его видеть - РИА Новости, 07.12.2021
Байден заявил Путину, что рад его видеть
Президент США Джо Байден заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что рад его снова видеть. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:31
2021-12-07T18:31
2021-12-07T18:34
россия
в мире
сша
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что рад его снова видеть."Рад снова вас видеть", - сказал, улыбнувшись, Байден в начале переговоров, проходящих в формате видеоконференции.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
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россия, в мире, сша, владимир путин, джо байден
18:31 07.12.2021 (обновлено: 18:34 07.12.2021)
Байден заявил Путину, что рад его видеть
Президент США Байден заявил Путину, что рад его видеть снова