https://ria.ru/20211207/bayden-1762629477.html

Байден заявил Путину, что рад его видеть

Байден заявил Путину, что рад его видеть - РИА Новости, 07.12.2021

Байден заявил Путину, что рад его видеть

Президент США Джо Байден заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что рад его снова видеть. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:31

2021-12-07T18:31

2021-12-07T18:34

россия

в мире

сша

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что рад его снова видеть."Рад снова вас видеть", - сказал, улыбнувшись, Байден в начале переговоров, проходящих в формате видеоконференции.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

https://ria.ru/20211207/ulybka-1762628894.html

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россия, в мире, сша, владимир путин, джо байден