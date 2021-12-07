https://ria.ru/20211207/avtomobil-1762490227.html

Эксперты выяснили, как россиянам купить автомобиль в Белоруссии

Эксперты выяснили, как россиянам купить автомобиль в Белоруссии - РИА Новости, 07.12.2021

Эксперты выяснили, как россиянам купить автомобиль в Белоруссии

Граждане России, которым отказали в продаже нового автомобиля в белорусских дилерских центрах, в качестве альтернативы могут оформить покупку на родственника... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T07:45

2021-12-07T07:45

2021-12-07T07:46

общество

белоруссия

ромир

авто

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Граждане России, которым отказали в продаже нового автомобиля в белорусских дилерских центрах, в качестве альтернативы могут оформить покупку на родственника или знакомого с местным гражданством, следует из исследования холдинга "Ромир" (есть в распоряжении РИА Новости).В середине прошлого месяца СМИ сообщили, что белорусские дилерские центры отказываются продавать новые автомобили россиянам. Опрошенные изданиями продавцы ссылались на договоренности с российскими дилерами. Исследование "Ромира", проведенное методом "тайного покупателя" в 37 официальных дилерских центрах марок Audi, BMW, Geely, Hyundai, Kia, Nissan, Volkswagen (VW), Lada и Renault на территории республики, показало, что с ограничениями действительно можно столкнуться, однако далеко не везде, и их можно обойти."Только пять дилерских центров (в двух ДЦ Geely и по одному Kia, Nissan, VW) из 37 проверенных подтвердили невозможность продажи автомобилей гражданам РФ при отсутствии вида на жительство. В качестве альтернативного варианта дилеры предложили оформить покупку авто на гражданина Белоруссии, объяснив это тем, что иначе невозможно будет поставить транспортное средство на учет", - отмечается в исследовании.Остальные дилерские центры сообщили, что никаких ограничений на покупку для покупателей из России нет, однако предупредили, что выдают пакет документов только для постановки на учет на территории Белоруссии, и покупателям необходимо самостоятельно выяснять все условия для оформления в РФ, отметили в "Ромире"."В качестве более простого способа предлагали договориться с кем-то из родственников, знакомых, у которых есть местное гражданство. В таком случае не придется собирать большое количество документов для оформления по месту приобретения, и, впоследствии, в РФ", - также говорится в исследовании.По данным холдинга, одна из причин, по которой россияне готовы ехать за автомобилем в соседнюю страну – возможность приобрести его без дополнительного оборудования. Согласно ранее представленному исследованию "Ромира", в 39% случаев в России безальтернативно предлагают автомобиль с наценкой за него. "В Белоруссии такая проблема не наблюдается. Дилерские центры практически всех марок предлагали автомобиль из наличия или под заказ без установленного дополнительного оборудования", - уточняется в исследовании.

https://ria.ru/20211201/avtovaz-1761595019.html

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общество, белоруссия, ромир , авто, россия