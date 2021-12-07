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"Рособоронэкспорт" рассказал о локализации производства АК-203 в Индии
"Рособоронэкспорт" рассказал о локализации производства АК-203 в Индии - РИА Новости, 07.12.2021
"Рособоронэкспорт" рассказал о локализации производства АК-203 в Индии
Локализация производства автоматов Калашникова АК-203 в Индии возрастет от 5% до 70%, а затем станет стопроцентной, сообщил журналистам в Индии генеральный... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:06
2021-12-07T09:06
2021-12-07T10:49
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек - РИА Новости. Локализация производства автоматов Калашникова АК-203 в Индии возрастет от 5% до 70%, а затем станет стопроцентной, сообщил журналистам в Индии генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ."Есть особенность запуска производства. Первые 70 тысяч автоматов АК-203 будут произведены в Индии с поэтапным увеличением локализации от 5% до 70%. Остальные автоматы будут производиться со стопроцентной локализацией", - сказал Михеев.По его словам, российская сторона подтверждает готовность обеспечить в течение 2-3 лет полномасштабное производство новейшей версии автоматов Калашникова, что обеспечит силовые структуры Индии современным стрелковым оружием.В Индии создана современная производственная линия завода в Корве (штат Уттар-Прадеш), стрелковый тир для заводских и приемо-сдаточных испытаний автоматов. Специалисты "Рособоронэкспорта" и концерна "Калашников" принимают активное участие во всех этапах организации производства.
https://ria.ru/20211207/tekhnologiya-1762495553.html
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в мире, технологии, индия, рособоронэкспорт, уттар-прадеш, александр михеев
09:06 07.12.2021 (обновлено: 10:49 07.12.2021)
"Рособоронэкспорт" рассказал о локализации производства АК-203 в Индии
"Рособоронэкспорт" рассказал, как будет расти локализация производства АК-203 в Индии