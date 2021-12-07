https://ria.ru/20211207/avtomaty-1762495798.html

"Рособоронэкспорт" рассказал о локализации производства АК-203 в Индии

"Рособоронэкспорт" рассказал о локализации производства АК-203 в Индии - РИА Новости, 07.12.2021

"Рособоронэкспорт" рассказал о локализации производства АК-203 в Индии

Локализация производства автоматов Калашникова АК-203 в Индии возрастет от 5% до 70%, а затем станет стопроцентной, сообщил журналистам в Индии генеральный... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:06

2021-12-07T09:06

2021-12-07T10:49

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индия

рособоронэкспорт

уттар-прадеш

александр михеев

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек - РИА Новости. Локализация производства автоматов Калашникова АК-203 в Индии возрастет от 5% до 70%, а затем станет стопроцентной, сообщил журналистам в Индии генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ."Есть особенность запуска производства. Первые 70 тысяч автоматов АК-203 будут произведены в Индии с поэтапным увеличением локализации от 5% до 70%. Остальные автоматы будут производиться со стопроцентной локализацией", - сказал Михеев.По его словам, российская сторона подтверждает готовность обеспечить в течение 2-3 лет полномасштабное производство новейшей версии автоматов Калашникова, что обеспечит силовые структуры Индии современным стрелковым оружием.В Индии создана современная производственная линия завода в Корве (штат Уттар-Прадеш), стрелковый тир для заводских и приемо-сдаточных испытаний автоматов. Специалисты "Рособоронэкспорта" и концерна "Калашников" принимают активное участие во всех этапах организации производства.

https://ria.ru/20211207/tekhnologiya-1762495553.html

https://ria.ru/20211207/vooruzhenie-1762495382.html

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в мире, технологии, индия, рособоронэкспорт, уттар-прадеш, александр михеев