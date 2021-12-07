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Ярославская область
https://ria.ru/20211207/avtobusy-1762531179.html
В Ярославле увеличилось количество автобусов на магистральных маршрутах
В Ярославле увеличилось количество автобусов на магистральных маршрутах - РИА Новости, 07.12.2021
В Ярославле увеличилось количество автобусов на магистральных маршрутах
Новые перевозчики вывели свои автобусы на магистральные маршруты Ярославля, сообщило правительство Ярославской области. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:18
2021-12-07T12:18
ярославская область
ярославль
ярославская область
глонасс (система навигации)
михаил евраев
владимир волков (политик)
транспорт
общественный транспорт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Новые перевозчики вывели свои автобусы на магистральные маршруты Ярославля, сообщило правительство Ярославской области.По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, было принято решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. По итогам переговоров врио губернатора Михаила Евраева, в Ярославль привлечены три федеральных перевозчика, в результате количество автобусов увеличится в полтора раза."Компании "Ранд-транс" и "Национальная транспортная ассоциация" вывели на магистральные маршруты свои автобусы. Их количество будет увеличиваться поэтапно", - говорится в сообщении областного правительства.Сообщается, что в выходные водители "обкатывали" новые маршруты, привыкали к схеме движения и расписаниям. При этом, отмечают в областном правительстве, в понедельник были серьезные сбои в работе транспорта в связи с нехваткой дизельного топлива зимней категории, которое используется при низких температурах."Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил разобраться в причинах сложившейся ситуации с топливом и привлечь виновных к ответственности. О результатах главе региона доложит мэр Ярославля Владимир Волков", - информирует правительство региона.По словам директора департамента транспорта региона Сергея Кайгородова, работа перевозчиков на муниципальных маршрутах находится под постоянным контролем. "Для проведения контрольных мероприятий и оценки эффективности работы в течение дня привлечены работники контрольно-ревизионной службы "Яроблтранском" и "Яргортранса"… Контроль осуществляется как с использованием системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения, так и при непосредственном визуальном контроле на остановочных пунктах по маршруту", - цитирует слова Кайгородова пресс-служба областного правительства.
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ярославль, ярославская область, глонасс (система навигации), михаил евраев, владимир волков (политик), транспорт, общественный транспорт, россия
12:18 07.12.2021
 
В Ярославле увеличилось количество автобусов на магистральных маршрутах

Новые перевозчики вывели свои автобусы на магистральные маршруты Ярославля

© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виктор Чернов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Новые перевозчики вывели свои автобусы на магистральные маршруты Ярославля, сообщило правительство Ярославской области.
По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, было принято решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. По итогам переговоров врио губернатора Михаила Евраева, в Ярославль привлечены три федеральных перевозчика, в результате количество автобусов увеличится в полтора раза.
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"Компании "Ранд-транс" и "Национальная транспортная ассоциация" вывели на магистральные маршруты свои автобусы. Их количество будет увеличиваться поэтапно", - говорится в сообщении областного правительства.
Сообщается, что в выходные водители "обкатывали" новые маршруты, привыкали к схеме движения и расписаниям. При этом, отмечают в областном правительстве, в понедельник были серьезные сбои в работе транспорта в связи с нехваткой дизельного топлива зимней категории, которое используется при низких температурах.
"Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил разобраться в причинах сложившейся ситуации с топливом и привлечь виновных к ответственности. О результатах главе региона доложит мэр Ярославля Владимир Волков", - информирует правительство региона.
По словам директора департамента транспорта региона Сергея Кайгородова, работа перевозчиков на муниципальных маршрутах находится под постоянным контролем. "Для проведения контрольных мероприятий и оценки эффективности работы в течение дня привлечены работники контрольно-ревизионной службы "Яроблтранском" и "Яргортранса"… Контроль осуществляется как с использованием системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения, так и при непосредственном визуальном контроле на остановочных пунктах по маршруту", - цитирует слова Кайгородова пресс-служба областного правительства.
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Ярославская областьЯрославльЯрославская областьГЛОНАСС (система навигации)Михаил ЕвраевВладимир Волков (политик)ТранспортОбщественный транспортРоссия
 
 
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