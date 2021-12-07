В Ярославле увеличилось количество автобусов на магистральных маршрутах
Новые перевозчики вывели свои автобусы на магистральные маршруты Ярославля
© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Новые перевозчики вывели свои автобусы на магистральные маршруты Ярославля, сообщило правительство Ярославской области.
По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, было принято решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. По итогам переговоров врио губернатора Михаила Евраева, в Ярославль привлечены три федеральных перевозчика, в результате количество автобусов увеличится в полтора раза.
"Компании "Ранд-транс" и "Национальная транспортная ассоциация" вывели на магистральные маршруты свои автобусы. Их количество будет увеличиваться поэтапно", - говорится в сообщении областного правительства.
Сообщается, что в выходные водители "обкатывали" новые маршруты, привыкали к схеме движения и расписаниям. При этом, отмечают в областном правительстве, в понедельник были серьезные сбои в работе транспорта в связи с нехваткой дизельного топлива зимней категории, которое используется при низких температурах.
"Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил разобраться в причинах сложившейся ситуации с топливом и привлечь виновных к ответственности. О результатах главе региона доложит мэр Ярославля Владимир Волков", - информирует правительство региона.
По словам директора департамента транспорта региона Сергея Кайгородова, работа перевозчиков на муниципальных маршрутах находится под постоянным контролем. "Для проведения контрольных мероприятий и оценки эффективности работы в течение дня привлечены работники контрольно-ревизионной службы "Яроблтранском" и "Яргортранса"… Контроль осуществляется как с использованием системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения, так и при непосредственном визуальном контроле на остановочных пунктах по маршруту", - цитирует слова Кайгородова пресс-служба областного правительства.