https://ria.ru/20211207/avtobusy-1762531179.html

В Ярославле увеличилось количество автобусов на магистральных маршрутах

В Ярославле увеличилось количество автобусов на магистральных маршрутах - РИА Новости, 07.12.2021

В Ярославле увеличилось количество автобусов на магистральных маршрутах

Новые перевозчики вывели свои автобусы на магистральные маршруты Ярославля, сообщило правительство Ярославской области. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:18

2021-12-07T12:18

2021-12-07T12:18

ярославская область

ярославль

ярославская область

глонасс (система навигации)

михаил евраев

владимир волков (политик)

транспорт

общественный транспорт

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Новые перевозчики вывели свои автобусы на магистральные маршруты Ярославля, сообщило правительство Ярославской области.По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, было принято решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. По итогам переговоров врио губернатора Михаила Евраева, в Ярославль привлечены три федеральных перевозчика, в результате количество автобусов увеличится в полтора раза."Компании "Ранд-транс" и "Национальная транспортная ассоциация" вывели на магистральные маршруты свои автобусы. Их количество будет увеличиваться поэтапно", - говорится в сообщении областного правительства.Сообщается, что в выходные водители "обкатывали" новые маршруты, привыкали к схеме движения и расписаниям. При этом, отмечают в областном правительстве, в понедельник были серьезные сбои в работе транспорта в связи с нехваткой дизельного топлива зимней категории, которое используется при низких температурах."Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил разобраться в причинах сложившейся ситуации с топливом и привлечь виновных к ответственности. О результатах главе региона доложит мэр Ярославля Владимир Волков", - информирует правительство региона.По словам директора департамента транспорта региона Сергея Кайгородова, работа перевозчиков на муниципальных маршрутах находится под постоянным контролем. "Для проведения контрольных мероприятий и оценки эффективности работы в течение дня привлечены работники контрольно-ревизионной службы "Яроблтранском" и "Яргортранса"… Контроль осуществляется как с использованием системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения, так и при непосредственном визуальном контроле на остановочных пунктах по маршруту", - цитирует слова Кайгородова пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20211203/avtobusy-1761974325.html

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ярославль, ярославская область, глонасс (система навигации), михаил евраев, владимир волков (политик), транспорт, общественный транспорт, россия