https://ria.ru/20211207/anarkhist-1762511508.html

Школьник-анархист готовил атаку на органы власти. Видео

Опубликовано видео задержания 16-летнего анархиста в Ярославской области - РИА Новости, 07.12.2021

Школьник-анархист готовил атаку на органы власти. Видео

ФСБ показала видео задержания 16-летнего анархиста в Ярославской области, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:54

2021-12-07T10:54

2021-12-07T11:31

происшествия

ярославль

каменка

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ФСБ показала видео задержания 16-летнего анархиста в Ярославской области, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти.На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы остановились у автомобиля, около которого стоят два молодых человека: сам подозреваемый и, вероятно, его подельник. На допросе у подростка спрашивают, есть ли у него с собой запрещенные предметы, на что тот отвечает отрицательно.Силовики изъяли из багажника машины рюкзаки, пакеты, ведра. Затем на видео показывают конфискованный обрез.По информации СК, подросток у себя дома в поселке Каменки Рыбинского района самостоятельно изготовил взрывчатку, а также хранил обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Вплоть до 5 декабря он состоял в закрытых телеграм-чатах, где призывал к атакам на органы власти.Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело за незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Сейчас решается вопрос о заключении молодого человека в СИЗО на время следствия. СК просит арестовать его.

https://ria.ru/20211123/kazan-1760343244.html

ярославль

каменка

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Задержание подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. Кадры ФСБ РФ Силовики задержали в Ярославской области шестнадцатилетнего анархиста, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. Об этом сообщили СК и ФСБ. 2021-12-07T10:54 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, каменка