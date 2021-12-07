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Школьник-анархист готовил атаку на органы власти. Видео
Опубликовано видео задержания 16-летнего анархиста в Ярославской области - РИА Новости, 07.12.2021
Школьник-анархист готовил атаку на органы власти. Видео
ФСБ показала видео задержания 16-летнего анархиста в Ярославской области, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:54
2021-12-07T11:31
происшествия
ярославль
каменка
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ФСБ показала видео задержания 16-летнего анархиста в Ярославской области, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти.На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы остановились у автомобиля, около которого стоят два молодых человека: сам подозреваемый и, вероятно, его подельник. На допросе у подростка спрашивают, есть ли у него с собой запрещенные предметы, на что тот отвечает отрицательно.Силовики изъяли из багажника машины рюкзаки, пакеты, ведра. Затем на видео показывают конфискованный обрез.По информации СК, подросток у себя дома в поселке Каменки Рыбинского района самостоятельно изготовил взрывчатку, а также хранил обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Вплоть до 5 декабря он состоял в закрытых телеграм-чатах, где призывал к атакам на органы власти.Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело за незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Сейчас решается вопрос о заключении молодого человека в СИЗО на время следствия. СК просит арестовать его.
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ярославль
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Задержание подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. Кадры ФСБ РФ
Силовики задержали в Ярославской области шестнадцатилетнего анархиста, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти. Об этом сообщили СК и ФСБ.
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происшествия, ярославль, каменка
10:54 07.12.2021 (обновлено: 11:31 07.12.2021)
 
Опубликовано видео задержания 16-летнего анархиста в Ярославской области

ФСБ показала видео задержания подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ФСБ показала видео задержания 16-летнего анархиста в Ярославской области, призывавшего к акциям "прямого действия" против власти.
На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы остановились у автомобиля, около которого стоят два молодых человека: сам подозреваемый и, вероятно, его подельник. На допросе у подростка спрашивают, есть ли у него с собой запрещенные предметы, на что тот отвечает отрицательно.
Силовики изъяли из багажника машины рюкзаки, пакеты, ведра. Затем на видео показывают конфискованный обрез.
По информации СК, подросток у себя дома в поселке Каменки Рыбинского района самостоятельно изготовил взрывчатку, а также хранил обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Вплоть до 5 декабря он состоял в закрытых телеграм-чатах, где призывал к атакам на органы власти.
Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело за незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Сейчас решается вопрос о заключении молодого человека в СИЗО на время следствия. СК просит арестовать его.
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