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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211207/altay-1762575886.html
На Алтае обновят сельские дома культуры
На Алтае обновят сельские дома культуры - РИА Новости, 07.12.2021
На Алтае обновят сельские дома культуры
Почти 45 миллионов рублей поступит в Алтайский край в 2022 году на развитие материально-технической базы сельских домов культуры, сообщает правительство региона РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:29
2021-12-07T15:29
алтайский край
общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Почти 45 миллионов рублей поступит в Алтайский край в 2022 году на развитие материально-технической базы сельских домов культуры, сообщает правительство региона на своем официальном сайте."В 2022 году на развитие и укрепление материально-технической базы сельских домов культуры из федерального бюджета в рамках проекта "Культура малой родины" направят почти 45 миллионов рублей. Эти средства пойдут на текущий ремонт зданий и приобретение звукового и светового оборудования", - говорится в сообщении.Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, для участия в конкурсном отборе муниципалитеты региона подали 51 заявку, в том числе 19 на текущий ремонт зданий культурно-досуговых учреждений и 32 - на укрепление материально-технической базы."В 2021 году на развитие и укрепление материально-технической базы сельских домов культуры из федерального бюджета выделили около 43 миллионов рублей. На эти средства провели текущий ремонт домов культуры в 11 муниципалитетах, еще в 19 для сельских ДК приобрели новое световое и звуковое оборудование", - напоминают на сайте.
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общество, алтайский край
15:29 07.12.2021
 
На Алтае обновят сельские дома культуры

На Алтае обновят сельские дома культуры, на это выделили около 45 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр КряжевАлтай
Алтай - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Почти 45 миллионов рублей поступит в Алтайский край в 2022 году на развитие материально-технической базы сельских домов культуры, сообщает правительство региона на своем официальном сайте.
"В 2022 году на развитие и укрепление материально-технической базы сельских домов культуры из федерального бюджета в рамках проекта "Культура малой родины" направят почти 45 миллионов рублей. Эти средства пойдут на текущий ремонт зданий и приобретение звукового и светового оборудования", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, для участия в конкурсном отборе муниципалитеты региона подали 51 заявку, в том числе 19 на текущий ремонт зданий культурно-досуговых учреждений и 32 - на укрепление материально-технической базы.
"В 2021 году на развитие и укрепление материально-технической базы сельских домов культуры из федерального бюджета выделили около 43 миллионов рублей. На эти средства провели текущий ремонт домов культуры в 11 муниципалитетах, еще в 19 для сельских ДК приобрели новое световое и звуковое оборудование", - напоминают на сайте.
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