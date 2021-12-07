https://ria.ru/20211207/alkogol-1762638471.html

В Совфеде не поддержали идею запретить алкоголь на Новый год

В Совфеде не поддержали идею запретить алкоголь на Новый год - РИА Новости, 07.12.2021

В Совфеде не поддержали идею запретить алкоголь на Новый год

Запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники приведет к обратному эффекту, люди пойдут заранее закупаться спиртным, в результате его употребление... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T19:20

2021-12-07T19:20

2021-12-07T19:20

общество

алкоголь

госдума рф

здоровье - общество

новый год

султан хамзаев

россия

владимир круглый

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники приведет к обратному эффекту, люди пойдут заранее закупаться спиртным, в результате его употребление увеличится, сказал РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, чтобы граждане "не спивались", все культурно-массовые мероприятия в это время должны быть бесплатными."Нужно ли запрещать алкоголь? По моему глубокому убеждению, любые запреты, любой дефицит приведет к обратному эффекту – все ринутся запасаться спиртными напитками и в результате его потребление будет больше, чем в обычное время", - сказал законодатель.Он подчеркнул, что такая мера может вызвать недовольство. При этом все зависит от культуры потребления каждого человека. "Кто хочет выпить, все равно выпьет", - сказал парламентарий. Комментируя предложение депутата о бесплатном доступе граждан к культурно-массовым мероприятиям, сенатор отметил, что идея хорошая, "но не в период пандемии".

https://ria.ru/20211119/shampanskoe-1759728786.html

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общество, алкоголь, госдума рф, здоровье - общество, новый год, султан хамзаев, россия, владимир круглый