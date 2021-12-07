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ЕС в течение нескольких недель возобновит работу представительства в Кабуле
ЕС в течение нескольких недель возобновит работу представительства в Кабуле - РИА Новости, 07.12.2021
ЕС в течение нескольких недель возобновит работу представительства в Кабуле
ЕС планирует в течение нескольких недель возобновить минимальную работу своего представительства в Кабуле, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:28
2021-12-07T14:28
в мире
оон
катар
афганистан
евросоюз
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. ЕС планирует в течение нескольких недель возобновить минимальную работу своего представительства в Кабуле, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали."Мы, как ЕС, работаем над восстановлением нашего минимального присутствия в Кабуле, по причинам безопасности я не могу вдаваться в подробности, но это вопрос нескольких недель, а не месяцев", - сообщила она.Массрали добавила, что возобновление работы в Кабуле "не является сигналом к тому, что мы признаем власти талибов (движение "Талибан"*). Мы хотим лучшим образом помогать афганскому народу".После прихода к власти талибов Евросоюз эвакуировал своих представителей из Кабула, в том числе местных сотрудников и их семьи.Позже ЕС сообщал о намерении частично возобновить работу представительства для решения практических вопросов без признания власти талибов. В октябре газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что в таком формате представительство ЕС может открыться в Кабуле уже в конце ноября. По ее данным, ЕС обсуждал с талибами возможность обеспечения охраны в Афганистане силами частных компаний.Некоторое время назад делегация ЕС провела переговоры с представителями талибов в Катаре, на которых, в том числе, обсуждался вопрос возобновления деятельности представительства в Кабуле. Кроме того, согласно пресс-релизу ЕС, представители талибов запросили у ЕС помощь для обеспечения работы аэропортов на территории Афганистана.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211206/afganistan-1762454649.html
https://ria.ru/20211202/afganistan-1761751237.html
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в мире, оон, катар, афганистан, евросоюз, брюссель
14:28 07.12.2021
 
ЕС в течение нескольких недель возобновит работу представительства в Кабуле

ЕС в течение нескольких недель возобновит минимальную работу представительства в Кабуле

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. ЕС планирует в течение нескольких недель возобновить минимальную работу своего представительства в Кабуле, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
"Мы, как ЕС, работаем над восстановлением нашего минимального присутствия в Кабуле, по причинам безопасности я не могу вдаваться в подробности, но это вопрос нескольких недель, а не месяцев", - сообщила она.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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Массрали добавила, что возобновление работы в Кабуле "не является сигналом к тому, что мы признаем власти талибов (движение "Талибан"*). Мы хотим лучшим образом помогать афганскому народу".
После прихода к власти талибов Евросоюз эвакуировал своих представителей из Кабула, в том числе местных сотрудников и их семьи.
Позже ЕС сообщал о намерении частично возобновить работу представительства для решения практических вопросов без признания власти талибов. В октябре газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что в таком формате представительство ЕС может открыться в Кабуле уже в конце ноября. По ее данным, ЕС обсуждал с талибами возможность обеспечения охраны в Афганистане силами частных компаний.
Некоторое время назад делегация ЕС провела переговоры с представителями талибов в Катаре, на которых, в том числе, обсуждался вопрос возобновления деятельности представительства в Кабуле. Кроме того, согласно пресс-релизу ЕС, представители талибов запросили у ЕС помощь для обеспечения работы аэропортов на территории Афганистана.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 09:10Захват власти в Афганистане талибами
Постпред при ОДКБ рассказал о работе с новыми властями Афганистана
 
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