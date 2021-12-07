https://ria.ru/20211207/afganistan-1762562385.html

ЕС в течение нескольких недель возобновит работу представительства в Кабуле

ЕС в течение нескольких недель возобновит работу представительства в Кабуле - РИА Новости, 07.12.2021

ЕС в течение нескольких недель возобновит работу представительства в Кабуле

ЕС планирует в течение нескольких недель возобновить минимальную работу своего представительства в Кабуле, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:28

2021-12-07T14:28

2021-12-07T14:28

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. ЕС планирует в течение нескольких недель возобновить минимальную работу своего представительства в Кабуле, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали."Мы, как ЕС, работаем над восстановлением нашего минимального присутствия в Кабуле, по причинам безопасности я не могу вдаваться в подробности, но это вопрос нескольких недель, а не месяцев", - сообщила она.Массрали добавила, что возобновление работы в Кабуле "не является сигналом к тому, что мы признаем власти талибов (движение "Талибан"*). Мы хотим лучшим образом помогать афганскому народу".После прихода к власти талибов Евросоюз эвакуировал своих представителей из Кабула, в том числе местных сотрудников и их семьи.Позже ЕС сообщал о намерении частично возобновить работу представительства для решения практических вопросов без признания власти талибов. В октябре газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что в таком формате представительство ЕС может открыться в Кабуле уже в конце ноября. По ее данным, ЕС обсуждал с талибами возможность обеспечения охраны в Афганистане силами частных компаний.Некоторое время назад делегация ЕС провела переговоры с представителями талибов в Катаре, на которых, в том числе, обсуждался вопрос возобновления деятельности представительства в Кабуле. Кроме того, согласно пресс-релизу ЕС, представители талибов запросили у ЕС помощь для обеспечения работы аэропортов на территории Афганистана.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211206/afganistan-1762454649.html

https://ria.ru/20211202/afganistan-1761751237.html

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