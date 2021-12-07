https://ria.ru/20211207/aeroport-1762603505.html

В московских аэропортах отменили более 50 рейсов

В московских аэропортах отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 07.12.2021

В московских аэропортах отменили более 50 рейсов

Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник вечером на фоне снегопада, следует из РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:58

2021-12-07T16:58

2021-12-07T17:00

шереметьево (аэропорт)

москва

внуково

домодедово

евгений тишковец

новости - туризм

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник вечером на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 16.45 мск вторника, во "Внуково" 15 рейсов задержаны, в "Домодедово" 17 рейсов задержаны, три отменены, в "Шереметьево" 13 рейсов задержаны, три отменены.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве во вторник, может быть побит рекорд по осадкам.

https://ria.ru/20211129/pogoda-1761239531.html

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шереметьево (аэропорт), москва, внуково, домодедово, евгений тишковец, новости - туризм