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В московских аэропортах отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 07.12.2021
В московских аэропортах отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник вечером на фоне снегопада, следует из РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:58
2021-12-07T17:00
шереметьево (аэропорт)
москва
внуково
домодедово
евгений тишковец
новости - туризм
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник вечером на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 16.45 мск вторника, во "Внуково" 15 рейсов задержаны, в "Домодедово" 17 рейсов задержаны, три отменены, в "Шереметьево" 13 рейсов задержаны, три отменены.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве во вторник, может быть побит рекорд по осадкам.
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шереметьево (аэропорт), москва, внуково, домодедово, евгений тишковец, новости - туризм
16:58 07.12.2021 (обновлено: 17:00 07.12.2021)
 
В московских аэропортах отменили более 50 рейсов

В московских аэропортах отменили более 50 рейсов из-за снегопада

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник вечером на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 16.45 мск вторника, во "Внуково" 15 рейсов задержаны, в "Домодедово" 17 рейсов задержаны, три отменены, в "Шереметьево" 13 рейсов задержаны, три отменены.
Мужчина идет по Покровскому бульвару в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 12:11
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с резким падением давления
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве во вторник, может быть побит рекорд по осадкам.
 
Шереметьево (аэропорт)МоскваВнуковоДомодедовоЕвгений ТишковецНовости - Туризм
 
 
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