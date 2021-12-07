https://ria.ru/20211207/aeroflot-1762530605.html

Глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой

Глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой - РИА Новости, 07.12.2021

Глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой

Глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил жизнь самоубийством, сообщила пресс-служба авиакомпании, а также подтвердил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:15

2021-12-07T12:15

2021-12-07T14:14

происшествия

симферополь

аэрофлот

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил жизнь самоубийством, сообщила пресс-служба авиакомпании, а также подтвердил глава региона Сергей Аксенов."Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев по этическим причинам и в интересах следствия. Для получения информации необходимо обращаться в правоохранительные органы", — сказал перевозчик. По информации телеграм-канала Mash, представитель "Аэрофлота" совершил суицид в офисе компании в Симферополе. Он оставил записку.Аксенов рассказал, что знает о произошедшем, но обстоятельства ему неизвестны. Он также переадресовал все вопросы СК. РИА Новости пока не располагает комментарием следователей.

https://ria.ru/20211110/iznasilovanie-1758467349.html

симферополь

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происшествия, симферополь, аэрофлот, сергей аксенов (политик)