https://ria.ru/20211206/zelenskiy-1762426137.html
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2021
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе и ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения операции... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:26
2021-12-06T17:26
2021-12-06T17:57
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе и ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения операции объединенных сил, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы государства."В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции объединенных сил и поздравил военных с Днем вооруженных сил Украины… Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ", - говорится в сообщении.Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки и государственные награды."Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины… Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", - цитирует Зеленского пресс-служба.
https://ria.ru/20211206/ukraina-1762412614.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс
17:26 06.12.2021 (обновлено: 17:57 06.12.2021)
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе
Президент Украины Зеленский посетил передовые позиции армии в Донбассе