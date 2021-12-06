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Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2021
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе и ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения операции... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:26
2021-12-06T17:57
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
донбасс
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе и ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения операции объединенных сил, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы государства."В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции объединенных сил и поздравил военных с Днем вооруженных сил Украины… Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ", - говорится в сообщении.Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки и государственные награды."Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины… Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", - цитирует Зеленского пресс-служба.
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс
17:26 06.12.2021 (обновлено: 17:57 06.12.2021)
 
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе

Президент Украины Зеленский посетил передовые позиции армии в Донбассе

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе и ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения операции объединенных сил, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы государства.
"В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции объединенных сил и поздравил военных с Днем вооруженных сил Украины… Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки и государственные награды.
"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины… Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", - цитирует Зеленского пресс-служба.
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