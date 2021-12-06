Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/zasedanie-1762318577.html
В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС
В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС - РИА Новости, 06.12.2021
В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС
Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству началось в Нью-Дели. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:15
2021-12-06T09:15
в мире
индия
нью-дели
сергей шойгу
раджнатх сингх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18754/38/187543870_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_1614f43620e8941317481c42c1e5d2f6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству началось в Нью-Дели.В начале заседания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а двусторонние отношения носят особо привилегированный стратегический характер. По его словам, интенсивность военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень, свидетельствует о беспрецедентном уровне доверия между двумя странами.Индийский министр обороны Раджнатху Сингх также отметил глубину российско-индийского партнерства. По его словам, сегодняшние встречи еще раз подчеркивают стратегическое партнерство России и Индии.
https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html
индия
нью-дели
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18754/38/187543870_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_9120877f57432ef2837b1b56b6d93e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, нью-дели, сергей шойгу, раджнатх сингх, россия
09:15 06.12.2021
 
В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС

В Нью-Дели началось заседание межправительственной комиссии России и Индии по ВТС

© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели
Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Безека
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству началось в Нью-Дели.
В начале заседания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а двусторонние отношения носят особо привилегированный стратегический характер. По его словам, интенсивность военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень, свидетельствует о беспрецедентном уровне доверия между двумя странами.
Индийский министр обороны Раджнатху Сингх также отметил глубину российско-индийского партнерства. По его словам, сегодняшние встречи еще раз подчеркивают стратегическое партнерство России и Индии.
Премьер-министр Индии Нарасимха Рао и президент России Борис Ельцин после подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между странами - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
00:26
Межгосударственные отношения России и Индии
 
В миреИндияНью-ДелиСергей ШойгуРаджнатх СингхРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Прокуратура организовала проверку из-за задержек электричек в Приморье
10:45СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины
10:43Глава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавируса
10:40Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
Лента новостейМолния
Прокуратура организовала проверку из-за задержек электричек в ПриморьеСК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщиныГлава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавирусаУмер музыкант группы "Сплин" Олег ЭмировПочти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"