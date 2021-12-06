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В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС
В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС - РИА Новости, 06.12.2021
В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС
Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству началось в Нью-Дели. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:15
2021-12-06T09:15
2021-12-06T09:15
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сергей шойгу
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству началось в Нью-Дели.В начале заседания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а двусторонние отношения носят особо привилегированный стратегический характер. По его словам, интенсивность военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень, свидетельствует о беспрецедентном уровне доверия между двумя странами.Индийский министр обороны Раджнатху Сингх также отметил глубину российско-индийского партнерства. По его словам, сегодняшние встречи еще раз подчеркивают стратегическое партнерство России и Индии.
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в мире, индия, нью-дели, сергей шойгу, раджнатх сингх, россия
В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС
В Нью-Дели началось заседание межправительственной комиссии России и Индии по ВТС