https://ria.ru/20211206/zasedanie-1762318577.html

В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС

В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС - РИА Новости, 06.12.2021

В Нью-Дели началось заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС

Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству началось в Нью-Дели. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:15

2021-12-06T09:15

2021-12-06T09:15

в мире

индия

нью-дели

сергей шойгу

раджнатх сингх

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству началось в Нью-Дели.В начале заседания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а двусторонние отношения носят особо привилегированный стратегический характер. По его словам, интенсивность военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень, свидетельствует о беспрецедентном уровне доверия между двумя странами.Индийский министр обороны Раджнатху Сингх также отметил глубину российско-индийского партнерства. По его словам, сегодняшние встречи еще раз подчеркивают стратегическое партнерство России и Индии.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

индия

нью-дели

россия

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в мире, индия, нью-дели, сергей шойгу, раджнатх сингх, россия