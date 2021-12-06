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Парламент Адыгеи поддержал проект закона о введении QR-кодов

Парламент Адыгеи поддержал проект закона о введении QR-кодов - РИА Новости, 06.12.2021

Парламент Адыгеи поддержал проект закона о введении QR-кодов

Госсовет-Хасэ Адыгеи принял бюджет на следующий год и поддержал проект федерального закона о введении QR-кодов, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:42

2021-12-06T21:42

2021-12-06T21:45

республика адыгея

госдума рф

здоровье - общество

мурат кумпилов

россия

коронавирус в россии

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Госсовет-Хасэ Адыгеи принял бюджет на следующий год и поддержал проект федерального закона о введении QR-кодов, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Депутаты республиканского парламента во втором (и окончательном – ред.) чтении приняли закон "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", - говорится в сообщении. В сессии парламента принял участие глава Адыгеи​ Мурат Кумпилов.Уточняется, что во втором чтении были внесены корректировки вследствие увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 2,75 миллиарда рублей, с учётом поправок доходная часть бюджета составит более 31,6 миллиарда рублей, расходная часть – 32,5 миллиарда рублей, дефицит – 0,9 миллиарда рублей. При этом бюджет сохранит социальную направленность: более 65% расходной части направляется на финансирование социальной сферы.Кроме принятия 10 республиканских законов депутаты дали ряд положительных отзывов на проекты федеральных законов."В том числе депутаты поддержали проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ "О санитарном благополучии населения". В частности, поправки регламентируют порядок предоставления гражданам услуг в случае распространения коронавирусной инфекции. Предварительно законопроект рассмотрен и поддержан всеми комитетами Госсовета-Хасэ РА", - добавляется в релизе.Правительство РФ в ноябре внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211205/impuls-1762295457.html

https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html

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республика адыгея, госдума рф, здоровье - общество, мурат кумпилов, россия, коронавирус в россии