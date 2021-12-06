18:41 06.12.2021 (обновлено: 19:16 06.12.2021)
Путин и Моди договорились взаимно популяризировать русский язык и хинди
Президент Путин и премьер Моди договорились взаимно популяризировать русский язык и хинди
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились прилагать усилия для комплексной популяризации русского языка в Индии и хинди в России, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.
Подчеркивается, что стороны приветствовали успешную реализацию двусторонней Программы культурных обменов между Минкультуры РФ и Минкультуры Индии на 2021–2024 годы, которая играет ключевую роль в укреплении контактов между людьми, и "отметили ее подписание в ходе саммита в целях продолжения сотрудничества в сфере культуры".
"Решено продолжить обоюдовыгодную практику проведения фестивалей культуры и кино на основе взаимности. Подчеркнута необходимость расширения географии культурных обменов и привлечения молодежных и фольклорных групп. Стороны договорились прилагать дальнейшие совместные усилия для комплексной популяризации русского языка в Индии и хинди в России, в том числе через развитие контактов между профильными учебными заведениями. Они приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании между Российским международным олимпийским университетом (Сочи) и Национальным спортивным университетом (Импхал)", - говорится в заявлении.
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