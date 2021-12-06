https://ria.ru/20211206/yazyki-1762444452.html

Путин и Моди договорились взаимно популяризировать русский язык и хинди

Путин и Моди договорились взаимно популяризировать русский язык и хинди - РИА Новости, 06.12.2021

Путин и Моди договорились взаимно популяризировать русский язык и хинди

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились прилагать усилия для комплексной популяризации русского языка в Индии и хинди РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:41

2021-12-06T18:41

2021-12-06T19:16

в мире

индия

владимир путин

нарендра моди

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762424958_892:600:2853:1703_1920x0_80_0_0_73205ee15cc8a6c4957c6451a40166ff.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились прилагать усилия для комплексной популяризации русского языка в Индии и хинди в России, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.Подчеркивается, что стороны приветствовали успешную реализацию двусторонней Программы культурных обменов между Минкультуры РФ и Минкультуры Индии на 2021–2024 годы, которая играет ключевую роль в укреплении контактов между людьми, и "отметили ее подписание в ходе саммита в целях продолжения сотрудничества в сфере культуры"."Решено продолжить обоюдовыгодную практику проведения фестивалей культуры и кино на основе взаимности. Подчеркнута необходимость расширения географии культурных обменов и привлечения молодежных и фольклорных групп. Стороны договорились прилагать дальнейшие совместные усилия для комплексной популяризации русского языка в Индии и хинди в России, в том числе через развитие контактов между профильными учебными заведениями. Они приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании между Российским международным олимпийским университетом (Сочи) и Национальным спортивным университетом (Импхал)", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20190106/1548390747.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, россия