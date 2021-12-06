https://ria.ru/20211206/yaponiya-1762323381.html
Япония намерена сотрудничать с Китаем в решении общих задач, заявил Кисида
Япония намерена сотрудничать с Китаем в решении общих задач, заявил Кисида - РИА Новости, 06.12.2021
Япония намерена сотрудничать с Китаем в решении общих задач, заявил Кисида
Япония готова сотрудничать с Китаем по "общим проблемам", заявил в программной речи на открывшейся в понедельник 207-й сессии парламента премьер Фумио Кисида... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:54
2021-12-06T09:54
2021-12-06T09:54
в мире
япония
китай
фумио кисида
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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Япония готова сотрудничать с Китаем по "общим проблемам", заявил в программной речи на открывшейся в понедельник 207-й сессии парламента премьер Фумио Кисида. Трансляция идет в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента."В отношении Китая необходимо настаивать на своем там, где это необходимо, настойчиво требовать ответственных действий, но сотрудничать в решении общих проблем. Мы будем стремиться к построению конструктивных и стабильных отношений", - сказал Кисида.Внеочередная сессия парламента открылась в Японии, ей предстоит принять новый дополнительный бюджет, который направлен на поддержку и стимулирование экономики в условиях пандемии коронавируса. Сессия продлится до 21 декабря.
https://ria.ru/20211206/yaponiya-1762321810.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, китай, фумио кисида
Япония намерена сотрудничать с Китаем в решении общих задач, заявил Кисида
Премьер Японии Кисида заявил о готовности к сотрудничеству с Китаем в решении общих задач