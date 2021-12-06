https://ria.ru/20211206/yaponiya-1762319090.html

Япония будет повышать обороноспособность, заявил премьер

Япония будет повышать обороноспособность, заявил премьер - РИА Новости, 06.12.2021

Япония будет повышать обороноспособность, заявил премьер

Япония будет повышать обороноспособность, рассматривая все варианты этого, в том числе и возможность нанесения ударов по базам противника, заявил в программной... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:21

2021-12-06T09:21

2021-12-06T09:21

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Япония будет повышать обороноспособность, рассматривая все варианты этого, в том числе и возможность нанесения ударов по базам противника, заявил в программной речи премьер Фумио Кисида на открывшейся в понедельник 207-й сессии парламента. Трансляция идет в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента."Обстановка, окружающая нашу страну в сфере обеспечения безопасности, очень сложная. Экономическая безопасность, космос, киберпространство – это новые области (безопасности). Ракетные технологии развиваются с невероятной скоростью. По всем этим проблемам для защиты жизни народа необходимо, не исключая различных вариантов выбора, в том числе и атаки на базы противника, рассмотреть с точки зрения реальности и в быстром темпе поднять обороноспособность страны. Для этого в течение года будет разработана стратегия государственной безопасности, среднесрочный план оснащения обороноспособности", - сказал Кисида.Внеочередная 207-ая сессия парламента открылась в Японии, ей предстоит принять новый дополнительный бюджет, который направлен на поддержку и стимулирование экономики в условиях пандемии коронавируса. Сессия продлится до 21 декабря.

https://ria.ru/20211203/f-16-1761947505.html

япония

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в мире, япония, фумио кисида