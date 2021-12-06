https://ria.ru/20211206/yaponiya-1762318215.html

Япония стремится к развитию отношений с Россией, заявил Фумио Кисида

Япония стремится к развитию отношений с Россией, заявил Фумио Кисида - РИА Новости, 06.12.2021

Япония стремится к развитию отношений с Россией, заявил Фумио Кисида

Япония стремится к развитию отношений с Россией на основе своей базовой позиции о решении территориального вопроса и заключении мирного договора, заявил в своей РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:09

2021-12-06T09:09

2021-12-06T09:09

в мире

япония

фумио кисида

кунашир (остров)

россия

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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Япония стремится к развитию отношений с Россией на основе своей базовой позиции о решении территориального вопроса и заключении мирного договора, заявил в своей программной речи премьер Фумио Кисида на открывшейся в понедельник 207-й сессии парламента. Трансляция идет в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента."С Россией мы стремимся на основе базового направления о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора развивать отношения в целом", - сказал премьер-министр.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Внеочередная сессия парламента открылась в Японии, ей предстоит принять новый дополнительный бюджет, который направлен на поддержку и стимулирование экономики в условиях пандемии коронавируса. Сессия продлится до 21 декабря.

https://ria.ru/20211112/yaponiya-1758695943.html

https://ria.ru/20211202/yaponiya-1761800367.html

япония

кунашир (остров)

россия

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в мире, япония, фумио кисида, кунашир (остров), россия