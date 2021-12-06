https://ria.ru/20211206/yanukovich-1762347256.html
Янукович отозвал своих адвокатов от участия в деле о потере Украиной Крыма
Янукович отозвал своих адвокатов от участия в деле о потере Украиной Крыма - РИА Новости, 06.12.2021
Янукович отозвал своих адвокатов от участия в деле о потере Украиной Крыма
Экс-президент Украины Виктор Янукович отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде по делу о потере Крыма из-за невозможности обеспечения его... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:00
2021-12-06T12:00
2021-12-06T12:23
в мире
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виталий сердюк
дмитрий саламатин
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде по делу о потере Крыма из-за невозможности обеспечения его права на защиту, сообщил адвокат Виталий Сердюк."В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому, им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма", - цитирует Сердюка пресс-служба юридической компании AVER LEX.По его словам, на протяжении всего процесса адвокаты намеревались организовать участие Януковича в судебных заседаниях по единственной, предусмотренной законом, процедуре – в порядке международной правовой помощи. Однако, по его словам, Верховный суд, создавая иллюзию объективности, предлагал задействовать для этого процедуру с использованием не предусмотренных законом собственных технических средств. Также Верховный суд проигнорировал тот факт, что в связи с карантинными мерами из-за коронавируса у адвокатов не было возможности провести предусмотренную законом конфиденциальную встречу с клиентом и согласовать с ним правовую позицию на территории РФ, где он вынужден находиться.Сердюк добавил, что на данный момент Янукович не ознакомлен с материалами кассационного производства, а на просьбы адвокатов дать немного времени для получения необходимых документов для въезда в РФ суд ответил отказом. Адвокат отметил, что "последние заседания четко продемонстрировали настрой судей Верховного суда как можно быстрее вынести решение".Госбюро расследований (ГБР) Украины 24 июня 2020 года заявило, что официально сообщило о подозрении в государственной измене уже заочно осужденному по такой статье Януковичу и бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву по делу о подрыве обороноспособности страны. По версии следствия, Янукович, экс-министры обороны Саламатин и Лебедев с 2012 по 2014 годы якобы целенаправленно подрывали обороноспособность Украины в ходе так называемого реформирования вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия, как считает следствие, совершались на территории Крыма, что в дальнейшем привело к "аннексии Крыма". В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211206/sud-1762342719.html
https://ria.ru/20211117/ukraina-1759497042.html
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в мире, украина, республика крым, виктор янукович, оон, севастополь, виталий сердюк, дмитрий саламатин, россия
12:00 06.12.2021 (обновлено: 12:23 06.12.2021)
Янукович отозвал своих адвокатов от участия в деле о потере Украиной Крыма
Экс-глава Украины Янукович отозвал адвокатов от участия в деле о потере Крыма
КИЕВ, 6 дек - РИА Новости.
Экс-президент Украины Виктор Янукович
отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде по делу о потере Крыма из-за невозможности обеспечения его права на защиту, сообщил адвокат Виталий Сердюк
.
"В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому, им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма", - цитирует Сердюка пресс-служба юридической компании AVER LEX.
По его словам, на протяжении всего процесса адвокаты намеревались организовать участие Януковича в судебных заседаниях по единственной, предусмотренной законом, процедуре – в порядке международной правовой помощи. Однако, по его словам, Верховный суд, создавая иллюзию объективности, предлагал задействовать для этого процедуру с использованием не предусмотренных законом собственных технических средств. Также Верховный суд проигнорировал тот факт, что в связи с карантинными мерами из-за коронавируса у адвокатов не было возможности провести предусмотренную законом конфиденциальную встречу с клиентом и согласовать с ним правовую позицию на территории РФ, где он вынужден находиться.
Сердюк добавил, что на данный момент Янукович не ознакомлен с материалами кассационного производства, а на просьбы адвокатов дать немного времени для получения необходимых документов для въезда в РФ суд ответил отказом. Адвокат отметил, что "последние заседания четко продемонстрировали настрой судей Верховного суда как можно быстрее вынести решение".
"То есть, наши возможности как защиты в данный момент ограничены как Верховным судом, так и невозможностью проведения встреч с клиентом и обеспечения его участия в заседаниях суда. В виду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на донесении его позиции до международных институтов, в том числе до ЕСПЧ и на делах, связанных с событиями на Майдане", - сказал Сердюк.
Госбюро расследований (ГБР) Украины
24 июня 2020 года заявило, что официально сообщило о подозрении в государственной измене уже заочно осужденному по такой статье Януковичу и бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину
и Павлу Лебедеву по делу о подрыве обороноспособности страны. По версии следствия, Янукович, экс-министры обороны Саламатин и Лебедев с 2012 по 2014 годы якобы целенаправленно подрывали обороноспособность Украины в ходе так называемого реформирования вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия, как считает следствие, совершались на территории Крыма, что в дальнейшем привело к "аннексии Крыма". В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым
и 95,6% жителей Севастополя
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".