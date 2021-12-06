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Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ
Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ - РИА Новости, 06.12.2021
Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ
Следователи предъявили обвинение заместителю начальника управления МВД по Самаре по уголовному делу о получении взяток от организованного преступного сообщества РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:02
2021-12-06T17:02
происшествия
кировский район
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение заместителю начальника управления МВД по Самаре по уголовному делу о получении взяток от организованного преступного сообщества более чем на 22 миллиона рублей, в том числе машиной "Нива", сообщила пресс-служба СУСК по региону.В феврале ведомство информировало об аресте замначальника УМВД по Самаре. По данным следствия, его обвиняли в том, что в марте 2011 года, занимая на тот момент должность заместителя начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска № 4 ГУВД по Самарской области, он получил от гражданина взятку в виде машины "Нива" стоимостью более 300 тысяч рублей. По информации СУСК, за это подчиненные обвиняемого должны были "закрывать глаза" на нарушения законодательства взяткодателем и другими лицами. По данным местных СМИ, в получении взяток обвиняется Вячеслав Хомских."Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области заместителю начальника МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет.В СУСК уточнили, что расследование уголовного дела завершено. Согласно окончательной редакции, в марте 2011 года обвиняемый в одном из ресторанов Кировского района договорился с лидерами организованного преступного сообщества "Законовские" о передаче ему ежемесячно взяток. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в том же месяце полицейский получил первую часть взятки в 150 тысяч рублей и автомобиль "Нива" стоимостью более 300 тысяч рублей, заявляет следствие.По информации СУСК, с апреля 2011 года по август 2017 года обвиняемый, занимавший разные должности в полиции, в том числе с июня 2015 года должность замначальника УМВД по Самаре, систематически получал от 150 тысяч до 400 тысяч рублей, так как способствовал совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ "Законовские" со стороны подчиненных ему лиц. Всего, по данным следствия, обвиняемый получил взятки на сумму более 22 миллионов рублей.
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кировский район
самарская область
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происшествия, кировский район, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:02 06.12.2021
 
Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ

Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ более чем на 22 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение заместителю начальника управления МВД по Самаре по уголовному делу о получении взяток от организованного преступного сообщества более чем на 22 миллиона рублей, в том числе машиной "Нива", сообщила пресс-служба СУСК по региону.
В феврале ведомство информировало об аресте замначальника УМВД по Самаре. По данным следствия, его обвиняли в том, что в марте 2011 года, занимая на тот момент должность заместителя начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска № 4 ГУВД по Самарской области, он получил от гражданина взятку в виде машины "Нива" стоимостью более 300 тысяч рублей. По информации СУСК, за это подчиненные обвиняемого должны были "закрывать глаза" на нарушения законодательства взяткодателем и другими лицами. По данным местных СМИ, в получении взяток обвиняется Вячеслав Хомских.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области заместителю начальника МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет.
В СУСК уточнили, что расследование уголовного дела завершено. Согласно окончательной редакции, в марте 2011 года обвиняемый в одном из ресторанов Кировского района договорился с лидерами организованного преступного сообщества "Законовские" о передаче ему ежемесячно взяток. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в том же месяце полицейский получил первую часть взятки в 150 тысяч рублей и автомобиль "Нива" стоимостью более 300 тысяч рублей, заявляет следствие.
По информации СУСК, с апреля 2011 года по август 2017 года обвиняемый, занимавший разные должности в полиции, в том числе с июня 2015 года должность замначальника УМВД по Самаре, систематически получал от 150 тысяч до 400 тысяч рублей, так как способствовал совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ "Законовские" со стороны подчиненных ему лиц. Всего, по данным следствия, обвиняемый получил взятки на сумму более 22 миллионов рублей.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 18:14
Экс-замглавы следственной части в Воронеже получил девять лет за взятки
 
ПроисшествияКировский районСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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