https://ria.ru/20211206/vzyatka-1762420927.html
Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ
Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ - РИА Новости, 06.12.2021
Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ
Следователи предъявили обвинение заместителю начальника управления МВД по Самаре по уголовному делу о получении взяток от организованного преступного сообщества РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:02
2021-12-06T17:02
2021-12-06T17:02
происшествия
кировский район
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение заместителю начальника управления МВД по Самаре по уголовному делу о получении взяток от организованного преступного сообщества более чем на 22 миллиона рублей, в том числе машиной "Нива", сообщила пресс-служба СУСК по региону.В феврале ведомство информировало об аресте замначальника УМВД по Самаре. По данным следствия, его обвиняли в том, что в марте 2011 года, занимая на тот момент должность заместителя начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска № 4 ГУВД по Самарской области, он получил от гражданина взятку в виде машины "Нива" стоимостью более 300 тысяч рублей. По информации СУСК, за это подчиненные обвиняемого должны были "закрывать глаза" на нарушения законодательства взяткодателем и другими лицами. По данным местных СМИ, в получении взяток обвиняется Вячеслав Хомских."Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области заместителю начальника МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет.В СУСК уточнили, что расследование уголовного дела завершено. Согласно окончательной редакции, в марте 2011 года обвиняемый в одном из ресторанов Кировского района договорился с лидерами организованного преступного сообщества "Законовские" о передаче ему ежемесячно взяток. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в том же месяце полицейский получил первую часть взятки в 150 тысяч рублей и автомобиль "Нива" стоимостью более 300 тысяч рублей, заявляет следствие.По информации СУСК, с апреля 2011 года по август 2017 года обвиняемый, занимавший разные должности в полиции, в том числе с июня 2015 года должность замначальника УМВД по Самаре, систематически получал от 150 тысяч до 400 тысяч рублей, так как способствовал совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ "Законовские" со стороны подчиненных ему лиц. Всего, по данным следствия, обвиняемый получил взятки на сумму более 22 миллионов рублей.
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происшествия, кировский район, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ
Замначальника УМВД по Самаре обвинили во взятках от ОПГ более чем на 22 миллиона рублей
САМАРА, 6 дек - РИА Новости.
Следователи предъявили обвинение заместителю начальника управления МВД по Самаре
по уголовному делу о получении взяток от организованного преступного сообщества более чем на 22 миллиона рублей, в том числе машиной "Нива", сообщила пресс-служба СУСК по региону.
В феврале ведомство информировало об аресте замначальника УМВД по Самаре. По данным следствия, его обвиняли в том, что в марте 2011 года, занимая на тот момент должность заместителя начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска № 4 ГУВД по Самарской области, он получил от гражданина взятку в виде машины "Нива" стоимостью более 300 тысяч рублей. По информации СУСК, за это подчиненные обвиняемого должны были "закрывать глаза" на нарушения законодательства взяткодателем и другими лицами. По данным местных СМИ, в получении взяток обвиняется Вячеслав Хомских.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК
РФ по Самарской области заместителю начальника МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет.
В СУСК уточнили, что расследование уголовного дела завершено. Согласно окончательной редакции, в марте 2011 года обвиняемый в одном из ресторанов Кировского района договорился с лидерами организованного преступного сообщества "Законовские" о передаче ему ежемесячно взяток. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в том же месяце полицейский получил первую часть взятки в 150 тысяч рублей и автомобиль "Нива" стоимостью более 300 тысяч рублей, заявляет следствие.
По информации СУСК, с апреля 2011 года по август 2017 года обвиняемый, занимавший разные должности в полиции, в том числе с июня 2015 года должность замначальника УМВД по Самаре, систематически получал от 150 тысяч до 400 тысяч рублей, так как способствовал совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ "Законовские" со стороны подчиненных ему лиц. Всего, по данным следствия, обвиняемый получил взятки на сумму более 22 миллионов рублей.