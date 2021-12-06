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Размер выплат "детям войны" Ставрополья увеличат
Размер выплат "детям войны" Ставрополья увеличат - РИА Новости, 06.12.2021
Размер выплат "детям войны" Ставрополья увеличат
В 2022 году размер выплат "детям войны" Ставрополья будет увеличен до 7 тысяч рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:15
2021-12-06T15:15
ставропольский край
ставропольский край
елена мамонтова
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СТАВРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. В 2022 году размер выплат "детям войны" Ставрополья будет увеличен до 7 тысяч рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края. По поручению губернатора края, с 1 января 2022 года вступают в силу изменения, внесенные в региональный закон "О детях войны в Ставропольском крае". В регионе в 2022 году размер выплаты "детям войны" будет увеличен на 2 тысяч рублей и составит 7 тысяч рублей, а, начиная с 2023 года, предусмотрена ежегодная индексация этой социальной выплаты.Единовременные выплаты производятся ежегодно за счет средств бюджета края с 2019 года. В текущем году ее получили более 130 тысяч жителей региона.К категории "Дети войны" отнесены граждане России, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на территории Ставропольского края. "Детям войны" выдается соответствующее удостоверение, начисляется выплата в беззаявительном порядке независимо от получения иных мер социальной поддержки.Как отметила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова, вопрос установления статуса и материальной поддержки граждан, испытавших в несовершеннолетнем возрасте тяготы войны, остается актуальным и социально значимым. "Они не были прямыми участниками ВОВ, но их косвенное участие неоспоримо. "Дети войны" нуждаются в дополнительной поддержке, заботе и внимании со стороны государства. Именно этим обусловлено решение об увеличении размера ежегодной денежной выплаты и его дальнейшей индексации", - сказала Мамонтова.
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ставропольский край, елена мамонтова
15:15 06.12.2021
 

Размер выплат "детям войны" Ставрополья увеличат

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СТАВРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. В 2022 году размер выплат "детям войны" Ставрополья будет увеличен до 7 тысяч рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края. По поручению губернатора края, с 1 января 2022 года вступают в силу изменения, внесенные в региональный закон "О детях войны в Ставропольском крае". В регионе в 2022 году размер выплаты "детям войны" будет увеличен на 2 тысяч рублей и составит 7 тысяч рублей, а, начиная с 2023 года, предусмотрена ежегодная индексация этой социальной выплаты.
Единовременные выплаты производятся ежегодно за счет средств бюджета края с 2019 года. В текущем году ее получили более 130 тысяч жителей региона.
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К категории "Дети войны" отнесены граждане России, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на территории Ставропольского края. "Детям войны" выдается соответствующее удостоверение, начисляется выплата в беззаявительном порядке независимо от получения иных мер социальной поддержки.
Как отметила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова, вопрос установления статуса и материальной поддержки граждан, испытавших в несовершеннолетнем возрасте тяготы войны, остается актуальным и социально значимым. "Они не были прямыми участниками ВОВ, но их косвенное участие неоспоримо. "Дети войны" нуждаются в дополнительной поддержке, заботе и внимании со стороны государства. Именно этим обусловлено решение об увеличении размера ежегодной денежной выплаты и его дальнейшей индексации", - сказала Мамонтова.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайЕлена Мамонтова
 
 
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