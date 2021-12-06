Размер выплат "детям войны" Ставрополья увеличат
СТАВРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. В 2022 году размер выплат "детям войны" Ставрополья будет увеличен до 7 тысяч рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края. По поручению губернатора края, с 1 января 2022 года вступают в силу изменения, внесенные в региональный закон "О детях войны в Ставропольском крае". В регионе в 2022 году размер выплаты "детям войны" будет увеличен на 2 тысяч рублей и составит 7 тысяч рублей, а, начиная с 2023 года, предусмотрена ежегодная индексация этой социальной выплаты.
Единовременные выплаты производятся ежегодно за счет средств бюджета края с 2019 года. В текущем году ее получили более 130 тысяч жителей региона.
К категории "Дети войны" отнесены граждане России, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на территории Ставропольского края. "Детям войны" выдается соответствующее удостоверение, начисляется выплата в беззаявительном порядке независимо от получения иных мер социальной поддержки.
Как отметила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова, вопрос установления статуса и материальной поддержки граждан, испытавших в несовершеннолетнем возрасте тяготы войны, остается актуальным и социально значимым. "Они не были прямыми участниками ВОВ, но их косвенное участие неоспоримо. "Дети войны" нуждаются в дополнительной поддержке, заботе и внимании со стороны государства. Именно этим обусловлено решение об увеличении размера ежегодной денежной выплаты и его дальнейшей индексации", - сказала Мамонтова.