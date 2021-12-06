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Командный состав ЮВО обсудит методы скрытной и оперативной переброски войск
Командный состав ЮВО обсудит методы скрытной и оперативной переброски войск - РИА Новости, 06.12.2021
Командный состав ЮВО обсудит методы скрытной и оперативной переброски войск
Командный состав Южного военного округа рассмотрит вопросы скрытной и оперативной передислокации войск на оперативном мобилизационном сборе, сообщил журналистам РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T06:38
2021-12-06T06:38
безопасность
южный военный округ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Командный состав Южного военного округа рассмотрит вопросы скрытной и оперативной передислокации войск на оперативном мобилизационном сборе, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Оперативный мобилизационный сбор под руководством командующего войсками округа Александра Дворникова впервые пройдет с участием командиров соединений и воинских частей до командиров полков включительно. В методических занятиях, которые пройдут в режиме видеоконференций, будет задействовано более 300 офицеров и генералов. В рамках сбора также будет организована командно-штабная военная игра, во время которой ее участники проведут условную оборонительную операцию в составе центра боевого управления учебной группировки войск."Создание разведывательно-ударных комплексов одновременно на нескольких операционных направлениях должно происходить в кратчайшие сроки, при этом включать средства высокоточного оружия авиации, флота, ракетных войск и реактивной артиллерии", - привел он слова Дворникова.Данный подход, к примеру, позволит обеспечить внезапность появления на угрожаемом направлении дивизионов оперативно-тактических комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бал" или реактивных дивизионов РСЗО "Торнадо-С". Кроме того, в систему боевой подготовки артиллеристов и зенитчиков ЮВО внедрены вопросы совершенствования навыков нанесения огневого поражения с неподготовленных позиций, что в разы повысит их эффективность, отметил Астафьев.
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РИА Новости
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безопасность, южный военный округ
06:38 06.12.2021
 
Командный состав ЮВО обсудит методы скрытной и оперативной переброски войск

Командный состав ЮВО обсудит методы скрытной и оперативной передислокации войск

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий мотострелковой бригады во время учений войск Южного военного округа
Военнослужащий мотострелковой бригады во время учений войск Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Командный состав Южного военного округа рассмотрит вопросы скрытной и оперативной передислокации войск на оперативном мобилизационном сборе, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Оперативный мобилизационный сбор под руководством командующего войсками округа Александра Дворникова впервые пройдет с участием командиров соединений и воинских частей до командиров полков включительно. В методических занятиях, которые пройдут в режиме видеоконференций, будет задействовано более 300 офицеров и генералов. В рамках сбора также будет организована командно-штабная военная игра, во время которой ее участники проведут условную оборонительную операцию в составе центра боевого управления учебной группировки войск.
"Одна из основных целей сбора - выработать новые подходы управления войсками, позволяющие сократить сроки переброски соединений на удаленные операционные направления, а также повысить их скрытность", - сказал Астафьев.
"Создание разведывательно-ударных комплексов одновременно на нескольких операционных направлениях должно происходить в кратчайшие сроки, при этом включать средства высокоточного оружия авиации, флота, ракетных войск и реактивной артиллерии", - привел он слова Дворникова.
Данный подход, к примеру, позволит обеспечить внезапность появления на угрожаемом направлении дивизионов оперативно-тактических комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бал" или реактивных дивизионов РСЗО "Торнадо-С". Кроме того, в систему боевой подготовки артиллеристов и зенитчиков ЮВО внедрены вопросы совершенствования навыков нанесения огневого поражения с неподготовленных позиций, что в разы повысит их эффективность, отметил Астафьев.
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